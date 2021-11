Warum eine junge Frau aus Aichach Bestatterin ist

Laura Assmuss hat keine Berührungsängste mit dem Tod, denn sie ist Bestattungsfachkraft in Aichach. Wie sich durch ihre Arbeit ihr Blick auf das Leben verändert hat.

Tagtäglich sind Bestatterinnen und Bestatter mit dem Tod konfrontiert, denn gestorben wird immer. Doch selten ist zu hören, dass sich ein junger Mensch für diesen Beruf entscheidet. Bei Laura Assmuss aus Aichach war das anders. 2005 begann sie in Freising eine Ausbildung zur Bestattungsfachkraft. Heute ist sie Anfang 30 und arbeitet im Bestattungsbetrieb ihres Mannes David Assmuss in Aichach mit.

Laura Assmuss beschäftigt sich viel mit dem Tod, denn sie ist Bestatterin in Aichach. Foto: Julia Gschwendtner

"Die Aufgaben können sehr vielfältig sein", sagt Laura Assmuss über ihren Beruf. Momentan kümmert sie sich vor allem um die Büroarbeit oder führt Beratungsgespräche mit Angehörigen durch. Sie klärt die Wünsche des Verstorbenen und der Angehörigen, nimmt die Personalien auf und organisiert die Todesanzeige. Außerdem verständigt sie beispielsweise die Floristen, den Pfarrer und die Organistin.

Ihre Mutter brachte Laura Assmus darauf, Bestattungsfachkraft zu werden

Seit 2007 gibt es in Deutschland die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft. In der dreijährigen Ausbildung werden verschiedene Kenntnisse vermittelt. So gehören zum Beispiel die Durchführung von Trauerfeiern, Beisetzungen und Bestattungen zum Standardprogramm. Außerdem sind Organisation und Planung, grabtechnische Arbeiten, Versorgung der Verstorbenen, Rechtsvorschriften und Umweltschutz ein wichtiger Teil der Ausbildung. Laura Assmuss war sich lange unsicher, was sie beruflich machen möchte.

Durch ihre Mutter kam sie dann auf die Idee, eine Ausbildung als Bestattungsfachkraft zu absolvieren. "Ich wusste, dass ich empathisch bin und gerne mit Menschen zu tun haben möchte", sagt Assmuss. Dass sie nun in dieser Form Kontakt mit Menschen hat, habe sie anfangs nicht geplant, scherzt die Aichacherin. "Aber man hat nicht nur mit Verstorbenen zu tun." Im Gegenteil, die organisatorischen Aufgaben und die Hilfe für die Angehörigen machen einen großen Teil der Arbeit aus.

Laura Assmuss muss keine Verstorbenen schminken

Trotzdem ist die Versorgung der Verstorbenen eine essenzielle Aufgabe eines Bestattungsunternehmens. Das könne zu Beginn durchaus befremdlich sein, wie Assmuss erzählt. "Anfangs ist es ein komisches Gefühl, aber die erste Scheu ist schnell verflogen." Ihre ersten Toten hätten "relativ friedlich und normal" ausgesehen. Es sei wichtig, rechtzeitig, und nicht erst im dritten Lehrjahr, mit Toten in Berührung zu kommen, sagt sie.

Als Bestattungsfachkraft stellen sich viele keine junge Frau vor. Assmuss hat bislang noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Im Gegenteil: Viele seien neugierig und stellten zahlreiche Fragen. "Jeder will immer wissen, ob man die Toten schminken muss", berichtet sie. Dies sei nicht üblich, sagt Assmuss. Nur auf Wunsch der Angehörigen werden die Verstorbenen geschminkt. Wirklich außergewöhnliche Wünsche gibt es selten, denn Nägel lackieren, Livemusik oder Luftballons gehören meist schon zur Normalität. "Wir machen fast alles möglich", sagt die Aichacherin – solange es im gesetzlichen Rahmen bleibe.

Empathie ist eine wichtige Eigenschaft für Bestatterinnen und Bestatter



Berufsbedingt ist Assmuss täglich mit vielen Emotionen konfrontiert. Doch es sei wichtig, diese nicht mit nach Hause zu nehmen. "Normalerweise kann ich es ablegen. Aber es ist ein schmaler Grat zwischen einfühlsam und mitfühlend zu sein, und gleichzeitig nichts zu sehr an sich heranzulassen." Meistens gelinge ihr das aber sehr gut, sagt Assmuss. Ansonsten spricht sie viel mit ihrem Mann, der als Bestattungsmeister und Betriebsinhaber ebenfalls vom Fach ist.

Eines bestärkt Laura Assmuss besonders in ihrem Tun: "Die Dankbarkeit, die man danach von den Angehörigen erhält. Man ist eine große Hilfe und nimmt viel ab. Es kommt eigentlich immer ein Dank", sagt die Aichacherin. Für sie ist vor allem Einfühlungsvermögen eine wichtige Voraussetzung, um als Bestattungsfachkraft zu arbeiten. "Empathie ist das A und O", sagt sie. Außerdem brauchen Bestatterinnen und Bestatter gute organisatorische Fähigkeiten und auch physische Stärke. Sie müssen zum Beispiel auch in der Lage sein, einen Sarg zu tragen.

Ihr Beruf hat den Blick der Aichacherin auf ihr eigenes Leben verändert

Ihre eigene Beerdigung hat Assmuss schon komplett geplant. Es sei aber wichtig, nicht nur die Bestattung, sondern auch die vielen Schritte davor zu organisieren. Dazu gehören beispielsweise auch die Themen Patientenverfügung oder Organspende, erklärt Assmuss. "Man sollte es nicht ewig vor sich herschieben", sagt sie. Stattdessen sei es besser, alle nötigen Unterlagen in einer Schublade zu sammeln. "Und da liegen sie auch ganz gut", sagt sie lachend.

Hat Laura Assmuss als Bestattungsfachkraft eine andere Einstellung zum Tod? "Zum Tod weiß ich nicht, aber zum Leben", antwortet sie. Sie sehe täglich, wie schnell und unvorhergesehen es zu Ende gehen könne. Daher ist ihr Harmonie inzwischen sehr wichtig. "Vor dem Thema Sterben habe ich aber nach wie vor Angst – vielleicht aber etwas weniger", sagt sie.