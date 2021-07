Aichach-Friedberg

vor 56 Min.

Wie die Polizei Kinderpornografie in Aichach-Friedberg bekämpft

Plus Im Landkreis Aichach-Friedberg hat die Polizei jüngst mehrere Wohnungen durchsucht. Der Verdacht: Kinderpornografie - wieder einmal. Wie massiv ist das Problem?

Von Max Kramer

Vor rund einer Woche klingelte an etlichen Türen in der Region unerwarteter wie unangenehmer Besuch. Die Polizei durchsuchte im Rahmen einer konzentrierten Aktion 28 Wohnungen in Stadt und Landkreis Augsburg, aber auch im Landkreis Aichach-Friedberg. Grund für die Durchsuchungsbeschlüsse: Die Beschuldigten sollen kinderpornografische Inhalte besessen oder verbreitet haben. Wie die Kripo Augsburg mitteilte, handle es sich dabei zwar um Einzelfälle, die in keinem direkten Zusammenhang stünden. Und doch ist Kinderpornografie längst kein Randphänomen mehr. Das Problem betrifft immer mehr junge Menschen - als Opfer, aber auch als Täter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

