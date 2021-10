Aichach

29.09.2021

Kommandantenrücktritte: Feuerwehrreferent fordert, Konflikte zu lösen

Plus Die Aichacher Feuerwehrkommandanten begründen ihre Bitte um ihre Entlassung mit Kritik an der Stadtverwaltung. Was Feuerwehrreferent Peter Meitinger dazu sagt.

Von Claudia Bammer

Die Nachricht, dass die beiden Kommandanten der Aichacher Feuerwehr ihre Ämter niederlegen wollen, sorgt für einigen Wirbel. Christoph Fischer und sein Stellvertreter Dominik Wenger haben in der vergangenen Woche um ihre Entlassung aus ihren Ämtern zum 28. Februar 2022 gebeten. Als Gründe dafür hat Fischer eine schwierige Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und mangelnde Wertschätzung genannt. Peter Meitinger ( CSU), Feuerwehrreferent im Aichacher Stadtrat, sagt auf Anfrage unserer Redaktion, er sehe es als Aufgabe des Bürgermeisters an, die Konflikte zu lösen, und bietet seine Unterstützung an.

