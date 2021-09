LED-Lampen sollen Aichachs Straßen beleuchten

Plus Der Bauausschuss ist für die Umrüstung. Sie spart Strom und ist insektenfreundlicher. Dabei kommt eine Lichtfarbe von 3000 Kelvin günstiger als eine niedrigere.

Die Straßenbeleuchtung in Aichach soll auf LED-Technologie umgerüstet werden. Diese Empfehlung an den Stadtrat hat der Aichacher Bauausschuss einstimmig beschlossen.