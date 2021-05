Aichach

Wie kann Aichach Energie am besten nutzen?

Das Biomasseheizkraftwerk in Aichach-Nord spielt eine große Rolle im Energienutzungsplan der Stadt Aichach, der derzeit erstellt wird. Im Bauausschuss gab es dazu einen Zwischenbericht.

Plus Die Stadt Aichach will Strom und Wärme effizienter und klimafreundlicher einsetzen. Helfen soll ein Energienutzungsplan. Im Bauausschuss gab es einen Zwischenbericht.

Von Claudia Bammer

Auf welchen städtischen Gebäuden sind Photovoltaikanlagen sinnvoll? Ist es besser, Straßenlaternen komplett auszutauschen, oder nur die Leuchtkörper? Welche Energieversorgung ist für ein neues Baugebiet am besten geeignet? Beim Beantworten solcher Fragen soll der digitale Energienutzungsplan (ENP) helfen, der derzeit für die Stadt Aichach erstellt wird. Einen Zwischenbericht dazu erstattete jetzt Professor Markus Brautsch vom Institut für Energietechnik an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden per Videoübertragung zugeschaltet im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats.

