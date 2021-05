Unfall auf B300 bei Unterwittelsbach: Kleintransporter landet im Graben

Eine Frau landete auf der Bundesstraße B300 nahe Aichach-Unterwittelsbach mit ihrem Kleintransporter im Graben. Auslöser des Unfalls war ausgerechnet das Navi.

Eine 45-Jährige ist auf der Bundesstraße B300 nahe dem Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach im Graben gelandet. Wie die Aichacher Polizei am Mittwoch mitteilte, geschah der Unfall am Dienstag gegen 16.10 Uhr.

Die Frau war mit einem Kleintransporter auf der B300 in nördlicher Richtung unterwegs gewesen. Auf der Höhe von Unterwittelsbach löste sich das Navigationsgerät, das an der Windschutzscheibe befestigt war, und fiel in den Fußraum. Wie die Polizei mitteilte, wollte die 45-Jährige daraufhin das Navi aufheben und blickte kurz nach unten.

Unfall: Frau kommt bei Unterwittelsbach von B300 ab

Sie kam daraufhin mit ihrem Kleintransporter von der Straße ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und einen Leitpfosten und landete schließlich im Graben. Sie blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 4000 Euro. (nsi)

