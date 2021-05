Zwei junge Männer bauen mit fremdem Auto bei Sand einen Unfall

Ein 18-Jähriger fährt mit dem Auto eines anderen Gastes von einer Party weg und nimmt einer Autofahrerin zwischen Thierhaupten und Sand die Vorfahrt.

Auf einer Party im westlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg haben zwei junge Männer unberechtigt die Schlüssel eines anderen Gastes genommen und dann mit dem Auto zwischen Thierhaupten und Sand (Gemeinde Todtenweis) einen Unfall verursacht. Eine 25-jährige Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. Das berichtet die Aichacher Polizei auf Anfrage unserer Redaktion.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen. Laut Polizei fuhr ein 18-Jähriger in Begleitung eines 17-Jährigen an der Abzweigung zum Todtenweiser Ortsteil Bach in die Staatsstraße 2381 zwischen Thierhaupten und Sand (Gemeinde Todtenweis) ein, nahm dabei aber der 25-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt.

Sand: Frau bei Unfall leicht verletzt, hoher Sachschaden

Bei dem Zusammenstoß wurde die junge Frau leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, entfernten sich die beiden jungen Männer von der Unfallstelle, kehrten dann aber zurück. Sie waren laut Polizei leicht alkoholisiert.

An dem Auto, mit dem die beiden jungen Männer gefahren sind, entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 25.000 Euro, am Auto der Frau von 8000 Euro. (bac)

