Aichacher Disco: M-Eins geht in der Corona-Krise neue Wege

Plus Die Aichacher Diskothek hofft auf die Unterstützung der Nachtschwärmer. Sie startet eine Crowdfunding-Kampagne – im Gegenzug gibt es Jahreskarten.

Die Corona-Krise trifft viele Branchen hart. Während viele Gastronomen zumindest noch ihr Essen zum Mitnehmen anbieten können, haben Diskotheken keine Möglichkeiten, an Einnahmen zu kommen. Das gilt auch für die Aichacher Diskothek M-Eins. Betreiber Fabian Häberle und sein Teamhaben sich deshalb etwas überlegt. Im Internet hat der Augsburger mit seinem Betreiberkollegen ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Was es damit auf sich hat.

Das Besondere beim Crowdfunding ist, dass eine Vielzahl von Menschen ein Projekt finanziell unterstützt und so möglich macht – im Gegenzug bietet das M-Eins verschiedene Schmankerl wie etwa eine Jahreskarte im Gegenzug für einen bestimmten Betrag an.

M-Eins in Aichach: Jahreskarten und T-Shirts sind sehr beliebt

Dieses alternative Finanzierungsmodell haben mittlerweile viele Diskotheken im Großraum Augsburg für sich entdeckt, die Aichacher starteten am 5. April. Häberle: „Wir haben uns überlegt, wie wir in dieser schwierigen Zeit zumindest ein bisschen Geld einnehmen können. Unsere Kosten für Miete und Mitarbeiter laufen schließlich weiter. Einfach eine Spende nehmen, wollten wir aber nicht. Wir haben das gesehen und sofort das Projekt gestartet.“

Mittlerweile sind rund 4.000 Euro zusammengekommen. „Wir sind sehr zufrieden damit. Der Zuspruch ist groß und die Rückmeldungen sehr positiv. Wir wollen in der Krise zusammenhalten, auch wenn es finanziell für viele sehr schwierig ist“, so Häberle. Neben den Jahreskarten ist das Unterstützer-T-Shirt sehr beliebt. Häberle: „Am meisten Nachfragen bekommen wir bezüglich der individuellen Lounges. Die sind nach Prominenten benannt, viele von den Stammkunden hatten schon vor der Krise angefragt, ob man stattdessen nicht sein eigenes großes Bild an die Wand der Lounge hängen könnte.“ Für 350 Euro hängt dann das eigene Foto drei Monate lang.

51 Bilder In Bildern: So wirkt sich die Corona-Krise auf den Landkreis aus Bild: Caritas Augsburg/Bernhard Gattner.

Günstiger ist da schon der virtuelle Pfefferminzschnaps oder die Verewigung auf der Unterstützer-Wand. Noch bis zum 3. Mai läuft die Kampagne. Als Ziel sind 25.000 Euro gesetzt, wobei Häberle sagt: „Wir mussten irgendein Ziel setzen, haben aber eigentlich keinen Betrag vor Augen. Wir sind mit dem bislang Erreichten sehr zufrieden und über jede noch so kleine Unterstützung froh.“

Corona-Krise in Aichach: Wann das M-Eins wieder öffnet, ist unklar

Wann das M-Eins wieder öffnen darf, ist ungewiss. Die Bundesregierung hat bis Ende August alle Großveranstaltungen abgesagt. „Bis dahin ist noch eine lange Zeit. Wir haben ja erst vor sechs Monaten das M-Eins eröffnet und konnten deshalb keine Rücklagen bilden. Wir hoffen das Beste und freuen uns, möglichst bald wieder feiern zu können.“

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.