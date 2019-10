14:01 Uhr

Anhänger löst sich und prallt mit entgegenkommendem Auto zusammen

Während der Fahrt löste sich der Anhänger eines Autos zwischen Mühlhausen und Bergen. Der Anhänger geriet in den Gegenverkehr und es krachte.

Ein Autoanhänger hat sich am Montagnachmittag zwischen den Affinger Ortsteilen Mühlhausen und Bergen während der Fahrt gelöst und ist auf der Gegenfahrbahn frontal in ein Auto geprallt.

Wie die Polizei berichtet, war der Anhänger am Auto einer 60-jährigen Frau befestigt, die gegen 15.30 Uhr auf der Staatsstraße 2035 von Mühlhausen kommend, in Richtung Bergen fuhr. An der Steigung auf Höhe der Augsburger Straße löste sich laut Polizei der mit Stahlteilen beladene Pkw-Anhänger von der Anhängerkupplung und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte der Anhänger frontal in das entgegenkommende Auto einer 36-jährigen Frau. Diese zog sich beim Aufprall leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in die Uniklinik nach Augsburg gebracht.

Unfall mit Anhänger: War der Anhänger nicht richtig eingekuppelt?

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Anhänger nicht richtig eingekuppelt und das vorgeschriebene Abrissseil nicht eingehängt worden sein, berichtet die Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Staatsstraße halbseitig gesperrt werden.

Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren aus Mühlhausen und Aichach wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, so die Polizei. (bac)

