66-Jähriger schießt in Bergkirchen mehrfach mit Pistole auf seine Ehefrau

Nach einer verbalen Auseinandersetzung schießt ein 66-Jähriger in Bergkirchen mehrfach auf seine Ehefrau. Wie sie die Situation übersteht und was dem Mann droht.

In Bergkirchen (Landkreis Dachau) hat ein 66-Jähriger mit einer Pistole auf seine 63-jährige Ehefrau geschossen. Wie die Polizeiinspektion Dachau berichtet, ging die Frau am Dienstag nach einem Streit mit ihrem Mann gegen Mitternacht schlafen. Wenig später bemerkte sie, wie ihr Ehemann mit einer Pistole mehrere Schüsse in ihre Richtung feuerte. Da sie nicht verletzt wurde, meldete die 63-Jährige den Vorfall erst am nächsten Tag bei der Polizei Dachau.

Pistolenschüsse: 66-Jähriger aus Bergkirchen muss in Haft

Daraufhin nahmen Beamte der Polizeiinspektion Dachau und der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck am Mittwoch den Beschuldigten fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wurde der Tatverdächtige am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Deswegen wurde der 66-Jährige, der sich zum Zeitpunkt der Tat offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht.

