Betrugsmasche "love scam": 36-Jährige überweist Unbekanntem 20.000 Euro

Ein Unbekannter hat die Hilfsbereitschaft einer 36-Jährigen aus dem Wittelsbacher Land ausgenutzt. Wie die Betrugsmasche "love scam" funktioniert.

Eine 36-Jährige aus dem Landkreis Aichach-Friedberg hat bei der Kriminalpolizei Augsburg Anzeige gegen einen Betrüger erstattet. Ein unbekannter Mann hatte Anfang März 2021 über ein soziales Netzwerk Kontakt zu ihr aufgenommen. Er stellte sich als Keith Diarmuid vor und gab sich als irischer Schiffsingenieur aus, der sich gerade auf der Fahrt von Nordamerika nach Australien befände. Außerdem schickte er der Frau Bilder von sich und hielt die Konversation über zwei Monate aufrecht, indem er ernsthaftes Interesse an ihr vortäuschte.

36-Jährige aus dem Landkreis Aichach-Friedberg überweist hohe Geldbeträge auf ausländische Konten

Nach Angaben der Polizei teilte der angebliche Ingenieur ihr nach einigen Tagen mit, dass es auf seinem Öl- und Gasschiff zu einer großen Explosion gekommen sei. Deswegen müsse er nun seine Wertsachen in Sicherheit bringen. Er wisse, dass diese nur bei ihr sicher seien. Kurz darauf kontaktierte ein vermeintlicher Versanddienstleister die 36-Jährige und brachte sie dazu, 10.000 Euro auf ein türkisches Konto zu überweisen.

Etwa zwei Wochen nach der Überweisung gab der Mann an, dass seine Tochter in den USA erkrankt sei. Er müsse die Behandlungskosten bereits im Vorfeld bezahlen. Auch in dieser Notlage unterstützte die Frau ihren vermeintlichen Verehrer. Diesmal überwies sie einen ähnlichen Betrag wie zuvor, diesmal auf ein amerikanisches Konto. Bald darauf meldete sich ein angeblicher Zollmitarbeiter bei der Frau. Dieser gab an, dass die Wertgegenstände nur gegen die Zahlung von Zöllen und Bearbeitungsgebühren weitergeleitet werden könnten.

Betrugsmasche: Polizei warnt vor "love scam"

In dieser Zeit stieß die Frau bei einer Recherche im Internet auf ein Bild des Mannes. Nach Polizeiangaben befand sich unter dem Bild eine Warnung vor seiner Betrugsmasche. Insgesamt überwies die 36-Jährige etwa 20.000 Euro an den Unbekannten. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche, die unter dem Namen "love scam" oder "romance scam" bekannt wurde. Näheres dazu gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de. (kneit)

Lesen Sie dazu auch: