Erstmals Coronavirus-Mutation in Aichach nachgewiesen

Erstmals wurde bei einem Patienten am Krankenhaus Aichach eine Coronavirus-Mutation nachgewiesen.

Inzwischen ist eine erste Coronavirus-Mutation bei einem Patienten im Aichacher Krankenhaus nachgewiesen worden. Der Patient wurde inzwischen in eine andere Klinik verlegt.

Von Carmen Jung

Die erste Coronavirus-Mutation ist im Landkreis angekommen. Landrat Klaus Metzger informiert am Dienstagvormittag in sozialen Medien über eine Pressemitteilung der Kliniken an der Paar. Darin heißt es: "Im Krankenhaus Aichach wurde der erste Fall einer Corona-Mutation nachgewiesen." Um welche Variante es sich handle, sei noch nicht klar.

Im Landkreis Dachau tauchte die erste Mutation am Wochenende auf

Die Behörden waren davon ausgegangen, dass es nur eine Frage der Zeit sein wird, bis die Mutationen auch im Wittelsbacher Land auftauchen. Am Wochenende hatte das Schreckgespenst den Landkreis Dachau erreicht. Schon am heutigen Dienstag sehen sich nun Kliniken, Landratsamt und Gesundheitsamt mit diesem gefürchteten Szenario konfrontiert.

Patient wird verlegt, weil die Aichacher Klink voll ausgelastet ist

Wie Landrat Metzger schreibt, wurde die Mutation im Zusammenhang mit einem zusätzlich durchgeführten, speziellen PCR-Test festgestellt. Der Patient sei vergangene Woche mit einer nachgewiesenen Covid19-Infektion in der Aichacher Klinik aufgenommen worden. Weiter heißt es: „Nach der Durchführung einer erweiterten Diagnostik wurde dieser aufgrund der Vollauslastung der Intensivstation in eine andere Klinik verlegt.“ Die aufnehmende Klinik sei über die nun vorliegenden Ergebnisse informiert worden.

Laut Metzger erfolgte die Behandlung des betreffenden Patienten in Aichach unter Einhaltung des aktuellen Hygienekonzeptes unter Vollschutz. Entsprechende Untersuchungen des betroffenen Personals wurden bereits veranlasst.

