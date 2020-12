vor 32 Min.

Es brennt im Schulhof der Affinger Realschule

Im Schulhof der Affinger Realschule in Bergen haben am Mittwochmittag Mülltonnen gebrannt.

Ein Großaufgebot von Feuerwehren rückt zur Affinger Realschule in Bergen aus. Dort hat heiße Asche eine Mülltonne in Brand gesteckt.

Ein Großaufgebot von fünf Feuerwehren ist am Mittwochmittag zur Affinger Realschule im Ortsteil Bergen ausgerückt. Dort war es im Schulhof zu einem Brand gekommen.

Heiße Asche setzt eine Mülltonne im Hof der Realschule in Brand

Laut Polizei wurde der Alarm gegen 11.40 Uhr ausgelöst. Im Hof der Realschule hatte eine Mülltonne Feuer gefangen. In sie war zuvor versehentlich heiße Asche eingefüllt worden. Das Feuer griff auf zwei daneben stehende Mülltonnen über und beschädigte ein Rolltor sowie die dahinter befindliche Hauswand. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Im Einsatz waren laut Polizei die Feuerwehren aus Mühlhausen, Affing, Gebenhofen und Anwalting sowie aus Gersthofen.

Die Feuerwehr war diese Woche schon einmal in einer Affinger Schule im Einsatz

Das war bereits der zweite Feuerwehreinsatz in dieser Woche in einer Schule in der Gemeinde Affing. Am Montag hatte der Rauchmelder der Affinger Grundschule angeschlagen. (jca)

