Finanzen in Affing: Positive Zahlen, aber negative Stimmung

Der Affinger Haushalt ist in diesem Jahr so positiv wie seit langem nicht mehr. Trotzdem sorgt er für Konflikte. Das liegt wohl auch am Wahljahr.

Das ist doch wunderbar: Erstmals seit Jahren macht Affing in diesem Jahr keine neuen Schulden, sondern baut alte ab und stockt die Rücklagen auf. Das ist zwar noch kein finanzieller Befreiungsschlag, auch noch keine Konsolidierung. Doch es gibt Affing immerhin Gelegenheit zum Durchschnaufen.

Acht Gemeinderäte lehnen den Haushaltsplan in Affing ab

Also alles gut im Wahljahr 2020? Mitnichten. Acht Gemeinderäte stimmten gegen den Haushaltsplan, er ist umstritten. Wie sehr, bleibt der Öffentlichkeit diesmal weitgehend verborgen, denn die Vorberatungen sind nicht öffentlich gelaufen. So ist zum Beispiel unklar, warum Bürgermeisterkandidat Carlos Waldmann den Etat ablehnt. Einen kleinen Einblick in das Konfliktpotenzial lieferten die Gemeinderäte aus Gebenhofen und Anwalting. Sie lehnen den Plan wegen der hohen Ausgaben für die geplante Ampel in Mühlhausen und die Kosten für die Westumfahrung ab. Damit haben alte Verhaltensmuster einmal mehr gegriffen.

Josef Tränkl ärgert sich über seine Kollegen aus Anwalting und Gebenhofen

Sehr zum Ärger von Josef Tränkl, der deshalb beide Ortsteile mit Null-Ausgaben abstrafen wollte. Eine unqualifizierte Reaktion, die seinem eigenen Niveau als fleißigem, gut vorbereiteten Gemeinderat nicht entspricht. Offenbar liegen im Wahljahr manche Nerven blank. So gesehen hatte es vermutlich sein Gutes, dass die Vorberatungen hinter verschlossenen Türen stattfanden. Zur Regel darf das trotzdem nicht werden.

