Josef Schreier ist jetzt Schiltberger Altbürgermeister

Plus 20 Jahre lang war Josef Schreier Bürgermeister der Weilachtalgemeinde Schiltberg. Jetzt wird ihm eine besondere Ehrung zuteil. Was ihm das bedeutet.

Von Xaver Ostermayr

Ex-Bürgermeister Josef Schreier hat die Geschicke der Weilachtalgemeinde Schiltberg maßgeblich geprägt und gemeinsam mit dem Gemeinderat für eine positive Entwicklung der Kommune gesorgt. Die Gemeinde würdigte die „herausragenden Verdienste“ ihres ehemaligen langjährigen Bürgermeisters Josef Schreier nunmehr mit einem besonderen Geschenk: Sie verlieh ihm die Ehrenbezeichnung „Altbürgermeister“. Schreier war 20 Jahre lang Bürgermeister.

Geht ein Bürgermeister in den Ruhestand, kann er nicht automatisch als Altbürgermeister bezeichnet werden. Er ist dann Bürgermeister a. D. (außer Dienst). Ehemaligen Bürgermeistern kann die Ehrenbezeichnung „Altbürgermeister“ verliehen werden. Die Bezeichnung „Altbürgermeister“ ist also ein Ehrentitel, der vom Gemeinde- beziehungsweise Stadtrat mit einem entsprechenden Beschluss verliehen wird. Im Gemeinderat Schiltberg ist die Entscheidung, Josef Schreier zum Altbürgermeister zu ernennen, in der Maisitzung einstimmig gefallen.

Der ehemalige Schiltberger Bürgermeister Josef Schreier hier mit Ehefrau Elisabeth wurde zum Altbürgermeister ernannt. Bild: Xaver Ostermayr

Im Rahmen einer Feierstunde im Schiltberger Rathaus überreichten Bürgermeister Fabian Streit, Zweiter Bürgermeister Peter Kellerer und Dritter Bürgermeister Xaver Breitsameter im Beisein der Gemeinderäte an Josef Schreier die Ernennungsurkunde.

Neuer Siegelring mit Gemeindewappen für Josef Schreier

„In Würdigung seiner herausragenden Verdienste um die Gemeinde Schiltberg“, so steht es in der Urkunde, wurde Josef Schreier der Ehrentitel verliehen. „Du hast es verdient“, sagte Bürgermeister Fabian Streit in seiner kurzen Laudatio zu den Leistungen Schreiers. Streit blickte auch in die Zukunft: „Wir brauchen dich noch lange als Freund und Ratgeber.“ Auch Zweiter Bürgermeister Peter Kellerer fand lobende Worte: „Du hast die gesamte Gemeinde zu einer Einheit geformt.“

Fabian Streit steckte Schreier einen goldenen Siegelring mit dem Gemeindewappen an. „Den hat es bisher in der Gemeinde noch nie gegeben“, stellte der Bürgermeister klar, bevor Ehefrau Elisabeth einen Blumenstrauß erhielt und mit einem Glas Sekt angestoßen wurde.

„Der Titel ‚Altbürgermeister‘ ist für mich ein sehr schönes Geschenk. Dieses tolle Geschenk kann man weder in einem Geschäft noch im Internet kaufen. Ich freue mich sehr über die Verleihung des Ehrentitels auf Lebenszeit. Es ist mir eine Ehre, Altbürgermeister der Gemeinde Schiltberg sein zu dürfen“, sagte Josef Schreier. Er dankte dem Kommunalparlament auch für die zeitnahe Auszeichnung im Anschluss seiner Amtszeit, nachdem er bis Ende April 2020 noch das Schiltberger Gemeindeoberhaupt war. Josef Schreier sagte, er freue sich auch über das gute Verhältnis zum jetzigen Gemeinderat inklusive Bürgermeister mit Stellvertretern und wünschte allen Ratsmitgliedern viel Freude und Erfolg bei der Arbeit sowie viel Gesundheit.

Schreier seit 30 Jahren in der Kommunalpolitik

Altbürgermeister Josef Schreier kann auf eine 30-jährige Kommunalpolitik zurückblicken. Von 1984 bis 1990 war er Gemeinderat und von 1996 bis 2000 Dritter Bürgermeister. Schreier war bei den Bürgern sehr beliebt. Während seiner Ära wurde viel vorangebracht, auch dank einer konstruktiven Zusammenarbeit im Gemeinderat sowie einer guten Unterstützung durch die Bürgermeister-Stellvertreter. So wurden zielstrebig mehrere Projekte verwirklicht, die für die weitere Entwicklung der Gemeinde von entsprechender Bedeutung sind. Josef Schreier war stets ein bürgernaher Bürgermeister und hatte ein offenes Ohr für die Vereine.

