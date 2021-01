vor 52 Min.

Kühbach: Bürgerinitiative gegen Mehrzweckhalle stellt zweiten Wagen auf

Plus Die Kühbacher Bürgerinitiative zum Erhalt des Paartals hat neue Unterstützer gefunden und wirbt weiter für ihr Anliegen. Was die Mitglieder beobachtet haben.

Der Kühbacher Bürgerinitiative "Paartal erhalten - für Mensch und Natur" schließen sich immer mehr Unterstützer an. Das berichtet der Sprecher der Bürgerinitiative (BI), Klaus Kundel. "Die Mitgliederzahl steigt ständig", betont er. Aktuell liege sie bei 220. Die Mitglieder der BI wehren sich dagegen, dass südlich der Ortsverbindungsstraße von Kühbach nach Großhausen im Außenbereich eine Mehrzweckhalle gebaut wird. Die Bürger wollen unter anderem eine Zunahme des Schwerlastverkehrs durch Großhausen und das Paartal verhindern. Rückendeckung erhalten sie vom Bund Naturschutz (BN).

Landwirt Hans Krammer aus Paar versteht die Aufregung nicht. Er will seine Landwirtschaft erweitern und deshalb die rund 48 mal 20 Meter große Mehrzweckhalle im Außenbereich bauen. Weder das Paartal noch Großhausen würden vom Verkehrsaufkommen berührt, argumentiert er. Der Kühbacher Gemeinderat hatte das Vorhaben mit 8:8 Stimmen abgelehnt, unter anderem wegen der Lage im Außenbereich und der Zufahrtsstraße, die auf zwölf Tonnen begrenzt ist. Die Entscheidung über das privilegierte Vorhaben liegt nun beim Landratsamt.

Mehrzweckhalle: Kühbacher Bürgerinitiative hat einen Verdacht

Die BI bezweifelt, dass in der geplanten Halle ausschließlich Kartoffeln und landwirtschaftliche Geräte gelagert werden sollen. Sie befürchtet, dass die Halle zur Brechung von Asche und Düngemittelherstellung auf freiem Feld zwischen Großhausen und Kühbach genutzt werden könnte und fordert deshalb Einsicht in die Planung. Laut Kundel wurde die BI kürzlich über eine „schwärzliche Substanz“ im Paartal-Gebiet informiert. Sie hat die Behörden eingeschaltet und um eine Stellungnahme gebeten. Diese stehe noch aus.

Zudem teilt Kundel mit, dass die BI an der Ortsverbindungsstraße Großhausen-Kühbach weiter Richtung Kühbach einen zweiten Wagen mit einer neuen Protest-Tafel aufgestellt hat. An der ersten Tafel hat die BI eine Box angebracht, an der sich Passanten als Mitglieder der Bürgerinitiative eintragen können - genauso wie auf der Homepage www.paartal-initiative.de und über Unterschriftenlisten. Nach Kundels Angaben hat ihm zwischenzeitlich der zuständige Revierförster berichtet, dass dieser auf dem geplanten Standort der Mehrzweckhalle zwölf Rebhühner beobachtet habe. Laut Bund Naturschutz liegt die potenzielle Baufläche nur etwa 200 Meter neben dem geschützten Fauna-Flora-Habitat Paar und Ecknach.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen