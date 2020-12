vor 26 Min.

In Kühbach formiert sich Widerstand gegen die geplante Mehrzweckhalle

Plus Eine neu gegründete Bürgerinitiative in Kühbach kämpft gegen den Bau einer landwirtschaftlichen Halle. Der Bund Naturschutz unterstützt sie. Was der Landwirt sagt.

Von Gerlinde Drexler

Über 100 Unterstützer hat inzwischen die Kühbacher Bürgerinitiative (BI) "Paartal erhalten – für Mensch und Natur". Diese Bürger wehren sich dagegen, dass südlich der Ortsverbindungsstraße von Kühbach nach Großhausen im Außenbereich eine Mehrzweckhalle gebaut wird. Unterstützung bekommt die Interessengemeinschaft vom Bund Naturschutz (BN). Beiden geht es nicht um einen generellen Kampf gegen die Landwirtschaft. Sie haben ein grundsätzliches Ziel.

Die rot markierte Fläche zeigt das Flora-Fauna-Habitat FFH-Gebiet Paar und Ecknach. Orange sind auf der Karte, die BN-Kreisvorsitzender Ernst Haile schickte, ist die Artenschutzkartierung des Kiebitz. Bild: Ernst Haile

Im Manifest der Bürgerinitiative heißt es: "Wir beobachten mit Sorge, wie einzelne aus der Landwirtschaft hervorgegangene Unternehmer ihre Gewerbe immer weiter ausbauen ohne Rücksicht auf die Belange der Anwohner und der Natur." Darüber hinaus seien diese Projekte auch geeignet, die Landwirtschaft insgesamt in Misskredit zu bringen. Die BI will keine weitere Zunahme von Schwerlastverkehr "durch unsere dafür ungeeignete Ortsdurchfahrt" in Großhausen und die Paartallandschaft als Ort der Naherholung erhalten.

Landratsamt entscheidet über Bau von Halle bei Kühbach

Konkret wendet sich die BI gegen das Vorhaben vo n Landwirt Hans Krammer aus Paar. Dessen Antrag auf den Bau einer rund 48 mal 20 Meter großen Mehrzweckhalle hatte der Kühbacher Gemeinderat in seiner Sitzung behandelt. Das Gremium hatte unter anderem Bedenken wegen der Lage im Außenbereich und der Zufahrtsstraße, die auf zwölf Tonnen begrenzt ist. Mit acht Ja- und genauso vielen Nein-Stimmen galt der Antrag als abgelehnt. Die Entscheidung über das privilegierte Vorhaben liegt nun beim Landratsamt.

Die BI befürchtet, dass die "sogenannte Mehrzweckhalle" zur Brechung von Asche und Düngemittelherstellung auf freiem Feld zwischen Großhausen und Kühbach genutzt werden könnte. Sie fordert deshalb Einsicht in die Planung. "Das Lagern von Kartoffeln halten wir für einen Vorwand", sagt Klaus Kundel, Sprecher der BI und früher Chefarzt der Kliniken an der Paar. Und selbst wenn die Halle unter dieser Auflage genehmigt werden würde, sei das laut Kundel nur für maximal sieben Jahre bindend. Die Befürchtung der BI ist: "Dann kann der Landwirt im Grunde machen, was er will."

Bürgerinitiative aus Kühbach fordert ein Gutachten

Die BI fordert unter anderem ein artenschutzrechtliches Gutachten zur Erfassung der ökologischen Folgen, ein Emissions- und Wind-Gutachten, um die Belastung durch Lärm und Staub festzustellen, sowie ein Verkehrsgutachten zur Klärung der zu- und Abfahrtswege. Ein Wassergutachten soll außerdem die Gefährdung von Grundwasser und Paar beleuchten.

Die Gegner des landwirtschaftlichen Hallenbaus kritisieren: Der geplante Standort liege nahe an einem Schutzgebiet, einem sogenannten Flora-Fauna-Habitat. Bild: Frank Rumpenhorst, dpa (Symbolfoto)

Die Kreisgruppe des BN unterstützt die Interessengemeinschaft. Die potenzielle Baufläche liege nur etwa 200 Meter neben dem geschützten Fauna-Flora-Habitat Paar und Ecknach, schreibt Kreisvorsitzender Ernst Haile. "Sollte hier die Ansiedlung eines Gewerbes mit Emissionen (Luft, Lärm, Verwehungen von Partikeln) geplant sein, ist zwingend eine FFH-Verträglichkeitsprüfung vorzunehmen." Mit Hinweis auf Brutreviere des Kiebitzes, die westlich des geplanten Standorts der Halle ausgewiesen sind, spricht sich der BN auch für eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung aus.

Landwirt ist überrascht vom Gegenwind

Landwirt Krammer war auf Nachfrage der Redaktion überrascht, wie viel Staub sein Bauantrag aufwirbelte. Die Halle habe mit dem Paartal nichts zu tun und sei von Großhausen aus auch nicht zu sehen, sagte er. "Das Verkehrsaufkommen in Großhausen ist absolut unberührt von der Halle."

Der geplante Standort liegt in der Nähe der Biogasanlage in Kühbach, die von der Familie betrieben wird. Das sei einer der Gründe, warum er diese Fläche favorisiere, so Krammer. Seit rund zwei Jahren laufen schon die Überlegungen für den Bau der Mehrzweckhalle. "Wir sind eine große Landwirtschaft und brauchen mehr Kapazität."

Landratsamt kann Gemeinde Kühbach überstimmen

Das Landratsamt als Untere Bauaufsichtsbehörde prüft, auch unter Einbeziehung sämtlicher für die Entscheidung über den Bauantrag relevanten Fachstellen, ob das Bauvorhaben mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften vereinbar ist. Sollte das Landratsamt zu dem Schluss kommen, dass das Vorhaben genehmigungsfähig ist, müsste es das Einvernehmen der Gemeinde ersetzen. In diesem Fall wird die Gemeinde noch einmal gehört. Sie kann erneut über das gemeindliche Einvernehmen entscheiden.

Generell setzen sich sowohl BN als auch die BI für den Naturschutz ein. Kundel sagt: "Auch wenn die Halle abgelehnt ist, sind wir noch nicht fertig." Es gehe nicht so weiter mit der schrankenlosen Versiegelung der Landschaft.

