Mehrgenerationenhaus in Affing erhält 18 Wohnungen

So soll das Mehrgenerationenhaus an der Von-Gravenreuth-Straße aussehen. Das Modell zeigt die Ansicht zum Bürgermeister-Bleis-Weg.

Plus Der Affinger Bauausschuss stimmt einer weiteren Umplanung bei dem Projekt zu. Bei einem Mehrfamilienhaus in Anwalting hingegen sieht er Probleme.

Von Carmen Jung

An der Von-Gravenreuth-Straße am Affinger Ortseingang beim Iglhof ist ein Mehrgenerationenhaus geplant. Das Projekt kam schon im alten Affinger Bauausschuss gut an. Er stimmte dem Antrag im Oktober 2019 zu. Auch der neue Bauausschuss steht dem Mehrgenerationenhaus positiv gegenüber. Anders sieht das bei einem Mehrfamilienhaus in Anwalting aus.

Beim Affinger Mehrgenerationenprojekt war die inzwischen dritte Planungsänderung nötig. So musste nun zum Beispiel noch eine Forderung aus dem Brandschutzkonzept erfüllt werden. Deshalb werden zwei einläufige Treppen jeweils am Ende des Laubengangs im ersten Obergeschoss eingeplant. An der Von-Gravenreuth-Straße sind 18 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen zwischen etwa 60 und 120 Quadratmetern geplant.

An der Lechfeldstraße in Anwalting sind acht Wohnungen geplant

Acht Wohneinheiten zwischen 60 und 100 Quadratmetern sollen an der Lechfeldstraße in Anwalting entstehen. Im vergangenen November hatte der Bauausschuss dem geplanten Mehrfamilienhaus mit 6:1 zugestimmt. Dem Landratsamt war es allerdings mit drei Vollgeschossen zu groß. Jetzt haben die Bauherren abgespeckt: auf zwei Vollgeschosse und ausgebautes Dachgeschoss.

Diesmal schwenkte der Ausschuss um. Er lehnte das Projekt mit 2:5 Stimmen ab. Trotz der reduzierten Variante erschien es dem Gremium nun zu groß, wie Bürgermeister Markus Winklhofer im Nachgang der jüngsten Sitzung auf Anfrage unserer Redaktion informierte. Argumente seien gewesen, dass das Projekt nicht zum ländlichen Charakter Anwaltings passe. so Winklhofer, der ebenso wie Manfred Klostermeir dafür stimmte. Der Bürgermeister geht von einem Wiedersehen aus. Das Landratsamt hat seine Zustimmung bereits signalisiert. Damit ist zu erwarten, dass die Kreisbehörde den Antrag wieder nach Affing zurückschicken wird. Bleibt die Gemeinde dann bei ihrem Nein, dann kann das Landratsamt das Projekt dennoch genehmigen.

Affinger Bauausschuss lehnt beantragte Überdachung eines Fahrsilos ab

Ebenfalls lehnte der Ausschuss die beantragte Überdachung eines Fahrsilos und dessen Nutzung als Brennholzlager in der Nähe der Aulzhauser Straße in Gebenhofen ab. Das Fahrsilo steht zum Teil auf Gemeindegrund, den der Antragsteller gepachtet hat. Das Gremium fragte sich: Was geschieht mit dem Bau, wenn der jeweils immer nur eine gültige Pachtvertrag aufgelöst wird? Deshalb entschied sich die Mehrheit (1:6) gegen den Antrag.

In der Kindertagesstätte in Haunswies wird der Mehrzweckraum ab September für eine zusätzliche Kindergartengruppe genutzt. Bild: Gerlinde Drexler (Archivbild)

Einem Antrag in eigener Sache stimmte der Ausschuss zu: der Nutzungsänderung eines Mehrzweckraumes im Untergeschoss der Kindertagesstätte in Haunswies als Gruppenraum. Bei der Einschreibung für das neue Kindergartenjahr waren wesentlich mehr Anmeldungen eingegangen als Plätze zur Verfügung stehen. Der Mehrzweckraum war bereits vor einigen Jahren für eine "Notgruppe" genutzt worden. So will die Gemeinde Affing auch diesmal wieder den Engpass in der Kinderbetreuung bewältigen. Parallel werden die Planung eines Naturkindergartens und eines Neubaus weiter verfolgt.

Einem Antrag auf Vorbescheid auf Erweiterung und Vergrößerung einer Lagerhalle in der Nähe der Zeller Straße in Haunswies stimmte der Ausschuss unter anderem ebenfalls zu.

