Schwebebahn an der A8: Diese Idee lässt Pendler träumen

Die Idee einer schnellen und stressfreien Verbindung zwischen Gersthofen und München lässt Pendler träumen. Aber: Ist die Schwebebahn umsetzbar?

Von Christian Lichtenstern

Es ist einfach eine bestechende Idee. Auch eingefleischte Autofahrer können sich ihr nicht entziehen und wer die Fahrt nach München auf der Autobahn eh nur als Tortur empfindet, der ist sowieso sofort dabei. Eine Magnetschwebebahn über dem Mittelstreifen der A8 lässt Technikfreaks schwärmen und Pendler aus der Region träumen.

Schwebebahn zwischen Gersthofen und Pasing wäre Befreiungsschlag

Eine schnelle, stressfreie, kurz getaktete ÖPNV-Verbindung zwischen dem Wirtschaftsraum Augsburg und der Metropole München für Arbeit, Studium, Einkauf, Freizeitaktivitäten oder für die Weiterreise würde nicht nur das Wittelsbacher Land enorm aufwerten. Aus ökologischer Sichtweise wäre es ein absoluter Befreiungsschlag.

Die sehr hohe Beteiligung an der Online-Befragung zeigt, wie groß das Interesse der Menschen daran ist. Aber ist so eine Mini-Transrapid-Trasse realisierbar? Aus technischer Sicht ein klares Ja. Machen wir uns nichts vor: Eine parallele S-Bahn an der A8 wird nicht kommen, weil es keine Trasse gibt. Für einen Autobahn-Mittelstreifen braucht es dagegen keine Verkehrsraumplanung . Wie so oft, hängt es letztlich am Geld. So ein Milliarden-Projekt lässt sich nur realisieren, wenn es auch wirtschaftlich tragfähig ist. Für diese Idee lohnt es sich aber auf alle Fälle zu kämpfen.

