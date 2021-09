Sielenbach

Solarenergie: Das "Flächenkraftwerk" Sielenbach wächst weiter

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber besuchte zusammen mit Sielenbacher Gemeinderäten und Mitgliedern der Freien Wähler die im Bau befindliche Solaranlage der Energiebauern in Raderstetten Gemeinde Sielenbach: (von links) Marc Sturm, Hans Moser, Helmut Lenz, Marina Jakob Direktkandidatin, Erich Nagl, Sepp Bichler von den Energiebauern, Glauber, Fabian Mehring (Vorsitzender Freie Wähler Augsburg-Land), Bürgermeister Heinz Geiling.

Plus In Sielenbach bauen die Energiebauern zwei Solarparks. Sie wollen die Fläche der Anlagen künftig ökologisch nutzen. Das ist aber nicht so einfach.

Von Gerlinde Drexler

Bis vor zwei Jahren war es eine Ackerfläche, auf der in regelmäßigen Abständen die Kirchweihrallye des MC Sielenbach stattfand. Dann dröhnten im "Motodrom" in Raderstetten die Motoren und Hunderte von Zuschauern drängten sich rund um das Renngelände. Jetzt stehen dort die Ständer für die Module eines neuen Solarparks der Energiebauern. Fast neun Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom werden hier einmal erzeugt. Martin Bichler, Geschäftsführer der Energiebauern, möchte die Flächen künftig auch ökologisch nutzen. Doch das scheitert bislang an den Behörden.

