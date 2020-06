vor 45 Min.

So soll die Landesausstellung 2020 trotz Corona zum Erfolg werden

Startklar für die Landesausstellung: Das Feuerhaus an der Aichacher Martinstraße öffnet am Mittwoch seine Tore. Wegen der Corona-Beschränkungen gibt es aber einige Veränderungen.

Plus Die Landesausstellung über die Gründerstädte im Wittelsbacher Land musste wegen der Corona-Pandemie lange verschoben werden. Vor dem Start am Mittwoch muss noch einiges passieren.

Von Marlene Weyerer

Am Ende ist es noch einmal stressig geworden. Seit klar ist, dass die Landesausstellung am Mittwoch, 10. Juni, endlich für die Besucher öffnen kann, müssen Mitarbeiter und Ehrenamtliche vollen Einsatz geben. In Friedberg wurden noch Exponate eingebaut, die wegen Corona lange nicht aus Italien und Frankreich geliefert werden konnten. Die Hygieneschutzmaßnahmen in Aichach und Friedberg werden aufgebaut, die letzten Schilder aufgehängt. „Wir überschlagen uns fast in den letzten Vorbereitungen“, sagt Wolfgang Müller, Sprecher des Landratsamtes und Koordinator der Landesausstellung. Der Vorlauf, seit der verschobene Beginn verkündet wurde, sei knapp gewesen. Zusätzlich zu den normalen Vorbereitungen auf so eine Großveranstaltung muss jetzt alles auch den Corona-Regelungen gerecht werden.

Landesausstellung Aichach-Friedberg: Besonderes Konzept für die Sicherheit

Abgesehen von den üblichen Punkten wie Mund-Nasen-Schutz für alle und Desinfektionsmitteln heißt das in der Vorbereitung: Die Planer brauchten ein Konzept, bei dem nicht zu viele Leute in den Ausstellungen sind und gleichzeitig keine Schlangen davor entstehen. Die aktuellen Vorgaben sind, dass nur eine Person pro 20 Quadratmetern in den Ausstellungen sein darf. Das bedeutet, dass im Feuerhaus Aichach 26 Personen und im Friedberger Schloss 105 Personen sein dürfen. Geplant ist, dass Besucher online eine bestimmte Uhrzeit reservieren können. Dadurch sollen größere Ansammlungen vermieden werden. Dieses System läuft aber erst für Termine ab Montag, 22. Juni.

Die ersten Tage müssen daher ohne Onlinereservierung funktionieren. „Wir sind noch dabei, das genau zu überlegen“, so Müller. Das Personal an der Kasse soll Besuchern sagen können, wie lange sie auf den Einlass warten müssen. Die Wartezeit soll dann mit einem Spaziergang durch die Stadt verbracht werden statt in einer Schlange vor der Ausstellung. „Es gibt dann einen bestimmten Einlass-Rhythmus, damit die Maximalzahl an Besuchern ausgenutzt werden kann und die Wartezeiten nicht zu lang sind“, erklärt Müller. In Schüben sollen kleine Gruppen eingelassen werden. In Aichach sollen etwa alle zehn Minuten fünf Personen eingelassen werden. In Friedberg alle fünfzehn Minuten zehn Personen. Vielleicht dürfen auch irgendwann mehr Besucher in die Ausstellung. „Unsere Hoffnung ist, dass die Regelung mit den 20 Quadratmetern in einen Abstand von 1,5 Metern abgewandelt wird“, so Müller.

Corona-Krise: Die Landesausstellung 2020 soll die Kultur wieder ins Zentrum rücken

Unabhängig von den Einlasszahlen ist es wegen der Corona-Pandemie wahrscheinlich, dass weniger Gäste anreisen. „Unser Anliegen war von Anfang an, eine Ausstellung nicht nur im, sondern für das Wittelsbacher Land zu machen“, sagt Müller. Es sei den Veranstaltern wichtig, den Menschen vor Ort zu zeigen, dass das Wittelsbacher Land eine ganz außergewöhnliche Region sei. Jetzt ist dieses Anliegen stärker in den Fokus gerückt. Aber Müller ist sich sicher, dass trotz Corona viele Menschen von außerhalb anreisen werden. „Leute von überall rufen an und fragen nach, wann es beginnt.“

Landrat Klaus Metzger sieht in der Landesausstellung sogar einen „bewussten Kontrapunkt“ zur Corona-Zeit. „Die Kultur lag in den letzten Monaten komplett am Boden, es ist gar nichts passiert“, so Metzger. Die Landesausstellung rücke die Kultur wieder ins Zentrum. „Wir werden gute Gastgeber sein“, ist sich Metzger sicher.

An markanten Plätzen der Stadt Aichach begrüßen eiserne Nachtwächter die Besucher der Landesausstellung: Zu finden sind die stählernen Gesellen am Eingang des Feuerhauses, am Oberen Stadttor, Gerhauserstraße, Bahnhofstraße und Spitalkirche. Bild: Wolfgang Sellmeier

Roland Eichmann, Bürgermeister von Friedberg, denkt das auch. „Das Wittelsbacher Land hat die Chance, sich zu präsentieren“, sagt er. Aichacher und Friedberger seien stolz auf ihre Städte und würden sie gerne zeigen. Besonders reizvoll findet Eichmann die Verbindung zwischen den Städten und dem Thema der Ausstellung, nämlich die Entstehung von Städten im Mittelalter. „Die Stadt selbst ist das Ausstellungsstück“, so Eichmann.

Tickets und Reservierungen für die Landesausstellung im Kreis Aichach-Friedberg gibt es auch online

Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann ist sich ebenfalls sicher, dass die Stadt sich mit gutem Gesicht zeigen wird: „Die Stadt blüht.“ Er werde permanent von den Leuten auf die vielen Blumen in Aichach angesprochen. „Da merkt man, dass die Leute sich wohlfühlen.“ Die Landesschau hätte generell eine Wohlfühlveranstaltung werden sollen, auch wenn Corona da einen Strich durch die Rechnung gemacht habe. Trotzdem bleibt Habermann zuversichtlich: „Ich bin sehr davon überzeugt, dass es trotz der schwierigen Rahmenbedingungen ein großer Erfolg wird.“

Das Internet-Buchungssystem onlineticket.bayern wird ab Mittwoch 17. Juni, freigeschaltet. Zugangstermine zu den Ausstellungsorten können ab Montag, 22. Juni, reserviert werden. Im Friedberger Schloss gibt es vier solche Zeitfenster. Für den Einzelbesuch des Feuerhauses ist keine Vorabbuchung nötig. Online-Reservierung wird auch für die Aichacher Stadtführungen empfohlen. Die Teilnehmerzahl bei Führungen im Feuerhaus ist auf 15 Besucher pro Gruppe begrenzt. Die Termine sind flexibel.

