06:50 Uhr

Wahl in Rehling: Alexander Richter will Ältere zu Hause unterstützen

Alexander Richter von den Freien Wählern will Bürgermeister in Rehling werden.

Plus Alexander Richter will in Rehling Bürgermeister werden. Er setzt sich auch für sichere Gehwege in der Gemeinde und Schutzgebiete für seltene Pflanzen ein.

Der 56-jährige Alexander Richter wohnt seit 2000 in Rehling. Seit Januar ist er Vorsitzender und Schriftführer des neuen Ortsvereins der Freien Wähler. Er sagt über sich selbst, dass er ein starkes soziales und politisches Interesse hat. Und dass er gerne herzlich mit anderen Menschen lacht, aber ab und zu auch über sich selbst. Der Vertriebsleiter in einem Maschinenbauunternehmen hat sich bisher in Bürgerinitiativen engagiert und will sich der Herausforderung des Bürgermeisteramtes stellen. Ihn reizt die Vielseitigkeit des Postens.

