Der Gehweg an der Ecknach wird bis zum Mühlweg fortgesetzt

Die Gemeinde hat die Ecknach in Adelzhausen in den vergangenen Jahren aufgewertet. Der kleine Fluss ist jetzt erlebbar. Dafür sorgt auch ein Gehweg.

Der Gehweg an der Ecknach in Adelzhausen wird verlängert werden. Für die Menschen, die dort wohnen, bedeutet das, dass sie bald zu Fuß entlang der Ecknach zum Mühlweg gelangen können, wo sich der Edeka-Supermarkt und der Festplatz befinden. Noch ein weiterer Platz könnte damit erreicht werden, wenn es nach dem Gemeinderat geht.

Der Gemeinderat beschloss die Gehwegverlängerung in seiner Sitzung am Mittwoch. Das teilte Bürgermeister Lorenz Braun auf Nachfrage mit. Den Auftrag für den Bau des Gehweges vergab der Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung an die Firma Martin Schmaus, die den Auftrag gemeinsam mit dem Bauhof ausführen wird. Wann die Arbeiten beginnen, hängt laut Bürgermeister Braun vom Wetter ab. Geplant sind sie so bald wie möglich.

Der neue Fußweg an der Ecknach dürfte gefragt sein

Die fußläufige Verbindung entlang der Ecknach könnte stark frequentiert werden. Denn auch den Bouleplatz, der mit der Spende des Bayern-Fanclubs gebaut werden soll, kann sich der Gemeinderat am Festplatz vorstellen. In der Sitzung schlug das Gremium den Platz als möglichen Standort vor. Der Bürgermeister will sich mit der Seniorenbeauftragten in Verbindung setzen und abklären, wie ihre Meinung dazu ist.

Im Zuge des Projektes "Wassererlebnis Ecknach" hat der kleine Flusslauf in Adelzhausen große Aufwertung erfahren. Der Zugang zur Ecknach ist über weite Strecken schon möglich. Ein Gehweg führt bislang vom alten Sportplatz bis zur Frühlingsstraße und kann nun fortgesetzt werden.

Adelzhausen hat Geld für die Feuerwehr

Geld für den Atemschutz Damit die Atemschutzträger der Freiwilligen Feuerwehr immer einsatzbereit sind, sollen für rund 5100 Euro zwei zweitere Pressluftatmer und Lungenautomaten gekauft werden. Zweiter Kommandant Benjamin Müller erläuterte in der Sitzung, dass die vorhandene Atemschutzausrüstung nach jedem Einsatz gereinigt, desinfiziert und geprüft werden müsse. Die zusätzlichen Geräte sollen die Einsatzbereitschaft gewährleisten. Im Vergleich zu anderen Gemeinden gebe Adelzhausen sehr viel Geld für seine Feuerwehr aus, stellte Georg Dollinger fest. Bürgermeister Braun wies darauf hin, dass die Adelzhauser Wehr im Vergleich zu anderen Gemeinden auch ganz andere Einsatzzahlen aufweise.

Heizzentrale wird größer Der Hackschnitzelcontainer für die Heizzentrale des Nahwärmenetzes im Postweg wird geringfügig größer als geplant. Statt 7,50 wird er neun Meter lang und die Höhe verändert sich von fünf auf sechs Meter. Der Gemeinderat stimmte der Tektur zu.

Lagerhalle im „Gewerbepark“ Die Grundflächenzahl einer Lagerhalle in Heretshausen hat sich von 0,7 auf 0,86 nach oben verändert. Der Gemeinderat stimmte einer Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu

Zuschuss für Kriegsgräber Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge erhält von der Gemeinde einen Zuschuss über 100 Euro.