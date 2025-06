Schule, Turnhalle und Kindergarten erhalten künftig Fernwärme

Schule, Turnhalle und der alte Kindergarten werden in Adelzhausen an das Fernwärmenetz der Renergiewerke Adelzhausen angeschlossen. Dazu stehen für die Warmwasserversorgung der Gebäude einige Neuerungen an. In der Sitzung am Mittwoch musste der Gemeinderat entscheiden, wie viel Geld er in die Umstellung steckt. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass bei der Grundschule eine Erweiterung oder ein Neubau ansteht und die Turnhalle bereits über 20 Jahre alt ist.

