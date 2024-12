Affing und seine Aufgaben: von der Schule bis zum Hochwasserschutz

Die Gemeinde Affing wächst weiter. Das geht aus dem umfassenden Bericht hervor, mit dem Bürgermeister Markus Winklhofer die Affinger Bürgerversammlung eröffnete. Bis Ende November ist die Zahl der Einwohner und Einwohnerinnen in diesem Jahr von 5707 auf 5745 gestiegen. Auch die Umfahrungen waren Thema.

Westumfahrung: Was die Westumfahrung angeht, hat das Planfeststellungsverfahren zur Verlegung der Staatsstraße 2381 Augsburg – Rain eine mittlerweile „ungewöhnliche Dauer“ erreicht, wie der Bürgermeister feststellte. Seit der letzten Erörterung sind drei Jahre vergangen. Nach Einschätzung der Gemeinde haben die Verzögerungen mehrere Gründe, unter anderem die Personalsituation, aber auch naturschutzfachliche Themen und das dazugekommene Flurneuordnungsverfahren Lechhausen III, das eine Anpassung der Pläne erforderlich machte. Fehlende Untersuchungen in Bezug auf Laubfrösche wurden 2023 in Angriff genommen, ergaben aber wegen der Trockenheit in diesem Jahr kein verwertbares Ergebnis. Ergänzende Maßnahmen, die die Gemeinde vorschlug, hielt die Höhere Naturschutzbehörde nicht für ausreichend. Mittlerweile liegen weitere Ergebnisse vor und Maßnahmenvorschläge zu deren Schutz, die aber mit Planänderungen verbunden wären. Laut Winklhofer werden zeitnah Gespräche mit der Regierung stattfinden, um einen tragfähigen Kompromiss zu finden, der Umplanungen vermeidet.

Nordumfahrung: Zur Nordumfahrung hat das Staatliche Bauamt laut Bürgermeister kürzlich auf Nachfrage bestätigt, dass eine Wiederaufnahme der Planungsaktivitäten nicht in Aussicht gestellt werden kann, bis Rechtssicherheit bei der Westumfahrung vorliegt.

Mit Mühlhauser Berg steht noch Großes an

Ortsdurchfahrt Mühlhausen: Nach dem Bau der Ampel sind die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt von Mühlhausen noch nicht abgeschlossen. Das Bauwerk über die Friedberger Ach (Anwaltinger Weg) soll voraussichtlich 2026 erneuert werden. Danach steht mit der Ertüchtigung des Mühlhauser Berges noch ein größeres Projekt aus. Zu der Ampel in Mühlhausen sagte Winklhofer, die neue Kreuzungssituation sei eine deutliche Verbesserung für die Verkehrsteilnehmer aus dem See- und Unterkreuthweg. Insbesondere Fußgänger könnten nun wesentlich sicherer die Straße überqueren. Dafür müssten die Verkehrsteilnehmer auf den Staatsstraßen in Spitzenzeiten bisweilen Wartezeiten in Kauf nehmen. Die Steuerung der Ampel werde aktuell weiter verbessert.

Gewerbegebiet: Für die Erweiterung des Gewerbegebiets in Mühlhausen sollen 2025 die Erschließungsarbeiten vorgenommen werden. Die Grundstücksvergabe ist für Anfang 2025 vorgesehen.

Grundschule im Dilemma zwischen Raumnot und Hochwasserschäden

Grundschule: Für die Erweiterung der Grundschule und die provisorische Containerschule liegen mittlerweile alle Genehmigungen vor. Damit kann mit dem Bau begonnen werden, so der Bürgermeister. Die Bauarbeiten sollen mit dem Aushub der Baugrube und dem Beginn der Rohbauarbeiten im Frühjahr 2025 beginnen. Für Probleme sorgen allerdings Schäden durch das Hochwasser Anfang Juni, deren Ausmaß noch nicht feststeht. Ein Gutachten wird noch in diesem Jahr erwartet. Im Januar soll es im Gemeinderat um das weitere Vorgehen gehen.

Hochwasser: Nach dem Hochwasser im Juni will Affing den Hochwasserschutz weiter vorantreiben. Vor wenigen Tagen ging laut Winklhofer die Zusage für ein Sonderförderprogramm des Freistaats zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement ein. Dabei sollen Gefahren und Risiken ermittelt und Schutzmaßnahmen aufgezeigt werden. Damit können die Planungen ausgeschrieben werden. .

Einwohner: Von den 5745 Einwohnern sind übrigens 28791 weiblich und 2854 männlich. 1663 wohnen in Affing, 1443 in Mühlhausen, 251 in Bergen 757 in Haunswies, 672 in Gebenhofen 479 in Aulzhausen, 480 in Anwalting. Seit 2015 ist die Bevölkerung von 5354 kontinuierlich gewachsen. Einzige Ausnahme: Im Jahr 2020 ging die Zahl einmalig zurück. Zurückgegangen ist in diesem Jahr die Zahl der Geburten. Waren es 2023 58, so sind es heuer mit 41 fast 30 Prozent weniger.