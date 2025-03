Der Affinger Weihnachtsmarktverein spendet 15.000 Euro

Der Affinger Weihnachtsmarkt hat 2024 sein 30. Jubiläum gefeiert. Von Anfang an wird der Erlös alljährlich für einen guten Zweck gespendet. Nun versammelten sich die Organisatoren und Vereine im Affinger Schloss, um die gesammelten Erlöse von 15.000 Euro an wohltätige Zwecke zu spenden. Dieses Jahr gehen jeweils 5000 Euro an die Malteser Aichach-Friedberg, den Bunten Kreis Augsburg und die Pfarrei Affing für hilfsbedürftige Familien.

Baron Marian von Gravenreuth, der seit Beginn für den Affinger Weihnachtsmarkt seinen Schlosshof zur Verfügung stellt, bedankte sich für die Spendenbereitschaft der Vereine und Organisationen. Der Weihnachtsmarkt werde durch die Teilnehmenden „lebendig“ gemacht.

Vereinsvorsitzender dankt für die Zusammenarbeit

Ewald Lindemeir, der Vorsitzenden des Vereins Weihnachtsmarkt im Schlosshof Affing, dankte dem Hausherrn, Marian von Gravenreuth, und dessen Sohn Wendelin Freiherr von Gravenreuth, ebenso wie seinen Vorstandskollegen für die geleistete Arbeit und die „sehr gute, freundschaftliche Zusammenarbeit“. Ein besonderes Augenmerk richtete Lindemeir auf die Musikerinnen und Musiker, welche über die fünf Veranstaltungstage verteilt ohne Gage musikalische Beilage leisteten.

„Die Gründer dieses Marktes, hätten sich nicht erträumen lassen, dass der Affinger Weihnachtsmarkt so einen Erfolg hat und 30 Jahre besteht“, sagte Lindemeir stolz. Stolz sollten auch die Mitglieder und Standbetreiber sein auf die geleistete Arbeit und das Bestehen des Marktes. Sie sollten „auch alles daran setzen, dass es so bestehen bleibt“, so Lindemeir. Zum 30. Jubiläum hatte der Weihnachtsmarktverein ein Glücksrad organisiert, bei dem es von Sponsoren zur Verfügung gestellte Preise zu gewinnen gab. Dessen Einnahmen flossen vollständig in die Spendensumme ein.

Was den Affinger Weihnachtsmarkt ausmacht, ist die Gemeinnützigkeit

15.000 Euro kamen 2024 laut Lindemeir wieder für karitative Zwecke zusammen. Ein Drittel ging an die Malteser Aichach-Friedberg, die das Geld für die Ausrüstung und Instandhaltung der Einsatzdienste nutzen wollen. Die Pfarrei Affing, die Kirchenpfleger Josef Pfundmeier repräsentierte, hilft mit dem Geld bedürftigen Familien.

Für den Bunten Kreis Augsburg nahm Norbert Kugler das Spendengeld entgegen. Der Bunte Kreis unterstützt vor allem schwerstkranke Kinder und deren Familien, so Kugler. Das Geld soll dafür genutzt werden, den Betroffenen wieder mehr Lebensqualität zu bieten.

Affings Bürgermeister Markus Winklhofer war überzeugt, dass das Geld bei den Empfängern „in guten Händen“ sei. Sie profitierten von dem, „was das Herz und die Seele des Weihnachtsmarktes ausmacht, also die Gemeinnützigkeit“.