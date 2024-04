Affing

vor 31 Min.

Die "neue" Post in Affing feiert Eröffnung mit vielen Gästen

Plus Seit einer Woche ist die frühere Pilsstube unter neuen Pächtern in Betrieb. Gastronom Walter Fischer setzt auf Tradition und Moderne. Das kommt offenbar an.

Von Stefanie Brand

Seit wenigen Tagen heißt die Pilsstube Gasthof zur Post. Am vergangenen Wochenende feierten Walter Fischer und Vanessa Bock die Wiedereröffnung in der Traditionswirtschaft. Geladene Gäste, Fans, die das Gastro-Duo bereits aus dem Biergarten Sommerkeller kennen, sowie Gäste aus dem Ort, den umliegenden Ortschaften und aus Augsburg kamen, um Neugier, Hunger und Durst zu stillen. Was sie erwartet, fasst Walter Fischer so zusammen: Tradition, Moderne und Systemgastronomie.

Walter Fischer und Vanessa Bock sind die neuen Pächter der bisherigen Affinger Pilsstube, die jetzt Gasthof zur Post heißt. Foto: Walter Fischer

Traditionsreich ist das Haus selbst und die Tatsache, dass Walter Fischer und Vanessa Bock dem Gastronomiebetrieb seinen alten Namen wiedergegeben haben: Der alte Name Gasthof zur Post sei gut angekommen, berichtet Fischer und ergänzt, dass vor allem die Einheimischen aus Affing und den umliegenden Ortschaften sich darüber gefreut hätten, wieder eine Dorfwirtschaft im Ort zu haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen