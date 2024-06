Großbaustelle in Mühlhausen: Arbeiten laufen auf Hochtouren

An der Großbaustelle im Affinger Ortsteil Mühlhausen laufen die Arbeiten weiter. An der stark frequentierten Kreuzung bei der Einfahrt zum Gewerbegebiet soll künftig eine Ampelanlage den Verkehr regeln. Hier wird seit vielen Wochen gebuddelt. Es wurden Wasserleitungen und viele Versorgungskabel verlegt. Derzeit wird an der nördlichen Straßenseite in Richtung Augsburg die neue Bushaltestelle gebaut. Große Erdbewegungen finden auch auf der Zufahrtsstraße zum Gewerbegebiet statt. Sie ist aktuell nur einseitig, also in das Gewerbegebiet befahrbar. An der südlichen Straßenseite zum Campingplatz sind ebenfalls Wasserleitungen verlegt. Auch hier gibt es Einschränkungen für Fußgängerinnen und Radler. Die Arbeiten werden über den Sommer hinweg andauern. Voraussichtlich im September soll dieser Straßenbereich eine Woche lang ganz gesperrt werden, war auf der Baustelle zu hören.

Foto: Josef Abt