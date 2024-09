Rekordbeteiligung beim Oldtimer-Treffen in Affing

Mittlerweile hat es sich in der „Oldtimer-Szene“ schon rumgesprochen, dass das Treffen in Affing etwas ganz Besonderes ist. Einheimische Affinger beschreiben die Situation: „Da ist so viel los wie beim Weihnachtsmarkt im Winter.“ In der Tat waren (Parkplatz-)Einweiser sowohl für die Oldtimer als auch für Besucher gefragt. Rund 600 Fahrzeuge kamen nach Affing. „Das ist ein Rekord“, so ein Vertreter der KLJB. Als Oldtimer präsentiert wurden Autos und Motorräder bis Baujahr 1989 sowie Traktoren und Unimogs bis Baujahr 1979.

Vom alten sehenswerten Traktor aus Affing und Umgebung über ein bewundernswertes Oldtimer-Cabrio der Marke Jaguar über den BMW-Dixi mit stolzen 15 PS bis hin zu Motorrädern gab es viel zu sehen. Die Oldtimerbesitzer kamen von Schwabmünchen, Eichstätt, Dachau und Nördlingen.

Angela und Josef Lemmermeyer aus dem Landkreis Aalen in Baden-Württemberg kamen mit ihrem BMW-Dixi DA1, Modell Dixi Phaethon, Baujahr 1928, nach Affing. Foto: Christine Schmid-Mägele

Familie Lemmermeyer reiste sogar aus dem benachbarten Baden-Württemberg an. „Wir waren vor ein paar Jahren schon einmal hier und heuer haben wir das mit der Gewerbeschau in Meitingen verbunden“, so Josef Lemmermeyer. Ihm und seiner Frau sieht man den Stolz auf ihre BMW-Dixi DA 1 an. Er habe das ganze Fahrzeug selbst restauriert, erzählt der Besitzer.

Organisatorisch ist ein solches Treffen eine Herausforderung: rund 65 Helferinnen und Helfer waren beteiligt. „Wir haben einen super Zusammenhalt und eine tolle engagierte Jugend, die ein Wahnsinnsevent für die ganze Gemeine auf die Beine gestellt hat“, ist aus dem Vorstand der KLJB zu hören. Die Mitglieder und Helfer waren alle durch die KLJB-Shirts erkennbar.

„Da Oa und die Andan" vom Musikverein Haunswies sorgten für Musik beim Oldtimer-Treffen. Foto: Christine Schmid-Mägele

Sie hatten ein Event für die ganze Familie auf die Beine gestellt: an die Hüpfburg für die Kleinen wurde gedacht und auch an die kulinarische Versorgung für die Erwachsenen: vom Weizen-Karussell über den Mittagstisch bis zum Kuchen war alles da. Für den „Ohrenschmaus“ sorgten „Da Oa und die Andan“ vom Musikverein Haunswies.

Und auch der Beistand „von oben“ war der Landjugend wichtig: Pfarrer Joachim Kunz übernahm die Fahrzeugweihe nach dem Gottesdienst. „Es sah fast so ein bisschen wie ein Papamobil aus“, so ein Mitglied der Landjugend stolz.

Pfarrer Joachim Kunz nahm die Fahrzeugweihe von einem Fiat 500 aus vor. Foto: KLJB Affing

Das Oldtimertreffen, das eigentlich aus einer Laune vor vier Jahren entstanden war, hat sich mittlerweile durchgesetzt und etabliert. Das Ziel, mit dem Treffen nicht nur eine Plattform des Wissensaustausches zu sein, sondern auch die „Faszination Oldtimer“ zu teilen, ist aus Sicht der KLJB auf alle Fälle gelungen.

Zum vierten Mal hat die Katholische Landjugend ein Oldtmer-Treffen im Affinger Schlosshof veranstaltet. Der Zulauf war enorm.

Die Landjugend plant bereits für das nächste Jahr und der Termin – immer der zweite Sonntag im September – steht schon fest: 14. September 2025. „Wir freuen uns dann auch wieder auf ein Oldtimer-Treffen, das von jungen Leuten organisiert wird‘, so die Landjugend Affing.