Der Affinger Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Der Weihnachtsmarkt ist das Aushängeschild der Gemeinde Affing. Die Aussteller sind Familien und Vereine, Handwerker und Künstler. Nächstes Jahr ist Jubiläum.

Die Ersten stehen für die Rahmflecken des Gartenbauvereins Affing schon an, da hat der Weihnachtsmarkt im Affinger Schlosshof kaum geöffnet. Das besondere Konzept des Marktes und seine ganz eigene Atmosphäre ziehen jedes Jahr etwa 15.000 Besucherinnen und Besucher an. Der Weihnachtsmarkt sei das Aushängeschild der Gemeinde, sagt ein stolzer Bürgermeister Markus Winklhofer bei der Eröffnung am Samstag.

Die „Stars“ am Stand von Christina Schaile sind die Räuchermännchen. Die großen seien Sammlerstücke, erzählt sie. „Angezündet werden eher die kleineren.“ Auch Schaile selbst liebt den Weihnachtsschmuck aus dem Erzgebirge. Sie habe schon auch einige Stücke daheim stehen, verrät sie.

Die meisten bieten in Affing das an, was ihnen selbst gefällt

Ihr geht es wie den meisten, die mit einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt vertreten sind: Sie bieten das an, was ihnen auch selbst gefällt. Diana Pfaffel zum Beispiel bastelt gerne. „Man kann gar nicht so viel verwenden, wie dabei entsteht“, sagt Pfaffel und zeigt auf ihre gedrechselten Holzkugelschreiber und den Schmuck aus Silberdraht. Warum sie damit auf den Weihnachtsmarkt geht? Es mache sie glücklich, wenn „Leute sich freuen, weil sie etwas finden, das sie sonst nirgends finden“.

Sie begrüßten die Besucher des Affinger Weihnachtsmarktes: (von links) Bürgermeister Markus Winklhofer, Baron Marian von Gravenreuth und Ewald Lindemeir, Vorsitzender des Vereins Weihnachtsmarkt im Schlosshof Affing. Foto: Gerlinde Drexler

Eher ideeller Natur ist die Motivation von Stephani Ruhose und Daniela Wogawa-Treise. Die beiden sitzen mit ihren Spinnrädern im Handwerkerstadel. „Wir wollen, dass das Handwerk erhalten bleibt und belebt wird“, sagen die beiden. Sie verkaufen nichts, haben aber am Stand Körbe mit gesponnener Wolle von Schafen, Angorakaninchen oder Alpakas stehen. Für 100 Gramm fein gesponnene Wolle würden sie fast 30 Stunden dransitzen, erklären sie den Zuhörerinnen und Zuhörern. Manche Besucher seien wirklich interessiert und würden sich sogar nach Spinnkursen erkundigen, freuen sie sich.

In Affing gibt es eine lebende Krippe

Bei der lebenden Krippe neben dem Handwerkerstadel stehen einige Alpakas. Interessiert mustern sie die Besucherinnen und Besucher, die genauso neugierig zurückschauen.

Die Tiere werden fast so oft fotografiert wie Maria und Josef, die von den Schwestern Emilia und Fiona Lehner aus Haunswies dargestellt werden. Die zehnjährige Emilia hat schon im vergangenen Jahr als Josef in der Krippe gesessen und deshalb heuer gleich wieder zugesagt. Die siebenjährige Fiona ist das erste Mal dabei. Damit sie nicht frieren, haben die Geschwister mehrere Schichten Kleidung an.

Warm eingepackt sitzen (von links) Josef (Fiona Lehner) und Maria (Emilia Lehner) mit dem Kind im Stall. Die Schwestern sind ein begehrtes Fotomotiv. Foto: Gerlinde Drexler

Einer, dem es nicht kalt wird, ist Schmied Simon Wackerl. Er steht vor seiner Esse, erklärt den Besuchern seine Werkzeuge und führt dann vor, wie er mit möglichst wenigen Schlägen die erhitzen Metallstäbe schmiedet.

Auch Thomas Kastenhofer kommt auf dem Weihnachtsmarkt eher ins Schwitzen. Er ist der Bäcker am Stand des Gartenbauvereins Affing und schiebt die Bleche mit den begehrten Rahmflecken in den großen Ofen. Insgesamt seien an den beiden Wochenenden rund um den Markt etwa 50 Mitglieder des Vereins aktiv, um unter anderem den Stand auf- und abzubauen und die Rahmflecken zu belegen, erzählt er.

Die Rahmflecken, die Thomas Kastenhofer am Stand des Gartenbauvereins Affing backt, sind bei den Besucherinnen und Besuchern heiß begehrt. Foto: Gerlinde Drexler

Gut gegen die Kälte, vor allem aber gut im Geschmack ist der heiße Likör, den sich Susanne Beer, Silke Holzschuh und Bessi Gelfand am Stand der Volkstanzgruppe geholt haben. „Süße Wolke“ heißt das Getränk, mit dem sich die Besucherinnen aus Augsburg und Dachau ausgelassen zuprosten. „Das war letztes Jahr schon so gut, deshalb sind wir wieder gekommen“, sagen sie und lachen.

Einmaliges Konzept für den Affinger Weihnachtsmarkt

Den Markt zu organisieren, sei wieder eine Herausforderung gewesen, sagt Ewald Lindemeir, Vorsitzender des Vereins Weihnachtsmarkt im Schlosshof Affing, der den Markt veranstaltet. In Zusammenarbeit mit Vereinen, Handwerkern und privaten Standbetreibern. Ein Konzept, über das der Vorsitzende sagt: „Ich bin mir sicher, dass es einmalig ist.“ Vor 19 Jahren war der Affinger Markt zum schönsten Weihnachtsmarkt Bayerns gekürt worden. „Der Titel begleitet uns immer noch“, sagt Lindemeir. Darauf könnten sie alle stolz sein.

19 Bilder Der Affinger Weihnachtsmarkt ist eröffnet Foto: Gerlinde Drexler

Bürgermeister Winklhofer imponiert jedes Jahr aufs Neue, mit wie viel Herzblut „über Wochen und Monate gearbeitet wird, um das zu leisten“. Baron Marian von Gravenreuth, der den Schlosshof zur Verfügung stellt, erinnert bei der Eröffnung daran, dass der Weihnachtsmarkt heuer zum 29. Mal stattfindet. „Nächstes Jahr feiern wir Jubiläum.“

Auch nächstes Wochenende geöffnet

Der Weihnachtsmarkt in Affing findet auch am kommenden Wochenende statt. Geöffnet hat er Freitag, 15. Dezember, von 17 bis 21 Uhr, Samstag, 16. Dezember, von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember, von 12 bis 20 Uhr.