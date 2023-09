Unfall mit zwei Todesopfern bei Affing: Fahrer erhält Strafbefehl

Plus Im Oktober 2021 stirbt ein Ehepaar bei einem Frontalunfall auf der AIC4. Ein Auto ist auf seine Spur geraten. So beurteilt die Justiz die Schuld des Verursachers.

Der frontale Zusammenstoß kostet zwei Menschen das Leben: Ein 40-Jähriger aus Augsburg gerät am 27. Oktober 2021 bei Affing mit seinem Auto auf die Gegenspur und prallt in den Wagen eines Ehepaares aus Bulgariens. Wie konnte das geschehen? Und vor allem: Wie beurteilt die Justiz die Schuld des Verursachers?

Das Verfahren hat fast zwei Jahre gedauert. Danach sind einige, aber nicht alle Fragen beantwortet. Der Aichacher Amtsrichter Axel Hellriegel stellt gegenüber unserer Redaktion fest: "Was genau geschehen ist, wissen wir nicht." Der heute 42-Jährige aber steht als Unfallverursacher fest. Juristisch wird er deshalb wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen belangt.