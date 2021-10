Affing

Nach tödlichem Autounfall in Affing: Unfallursache weiterhin unklar

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochabend in Affing ereignet. Dabei kam ein Mensch ums Leben, zwei weitere wurden verletzt.

Von Marina Wagenpfeil

Nach dem tödlichen Autounfall zwischen Affing und Haunswies auf der Kreisstraße AIC4 ermittelt nun ein unfallanalytischer Gutachter der Staatsanwaltschaft, wie es dazu kommen konnte. Bislang ist aufgrund des Unfallbildes vor Ort lediglich klar, dass ein 40 Jahre alter Mercedesfahrer gegen 17 Uhr von Haunswies kommend auf die Gegenspur geriet und dabei frontal in einen Opel fuhr. Der Unfall ereignete sich rund 200 Meter vor dem Abzweig in Richtung Sportplatz und Frechholzhausen. Was war passiert?

