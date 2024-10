Eskalation bei Demo in Aichach: Querdenker wirft Polizei Gewaltanwendung vor

Der Zwischenfall auf der Solidaritätskundgebung am Samstag für einen in Aichach inhaftierten Impfverweigerer zieht Kreise im Internet. Die Polizei nahm dort für kurze Zeit Daniel Langhans in Gewahrsam. Der ist ein überregional bekannter Kopf der sogenannten Querdenker-Szene und wurde bereits wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Er spricht in aktuellen Beiträgen auf mehreren einschlägigen Video-Plattformen dieser Bewegung, die sich in der Corona-Zeit entwickelte, von „Gewaltanwendung“ und wirft den Polizisten „Freiheitsberaubung im Amt“ vor. Der gesamte Vorfall sei der Staatsanwaltschaft übergeben worden, teilt dazu Michael Jakob, Leiter der Polizeiinspektion Aichach, auf Anfrage unserer Redaktion mit.

