Dreifache Frauenpower erlebten am Freitagabend die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Aula der Grundschule Aichach-Nord: drei Sängerinnen, die unterschiedlicher kaum sein könnten und doch gut harmonieren, die das Publikum mühelos in die Welt des Cabarets, des Musicals, des Glanzes und Glamours der Bühnen dieser Welt entführte.

