Aichach

06:00 Uhr

Klimaneutral bis 2040: Wie kann Aichach sein Ziel erreichen?

Plus Wie kann die Stadt Aichach Klimaneutralität erreichen? Im Aichacher Stadtrat gibt es dazu unterschiedliche Meinungen. Über das Ziel sind sich aber alle einig.

Von Claudia Bammer

Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden, Bayern sogar schon bis 2040. Auch die Stadt Aichach soll dieses Ziel ansteuern, war sich der Aichacher Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einig. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen Zwischenschritte definiert und regelmäßig Bilanz gezogen werden. Der Stadtrat folgte damit der Empfehlung des Bauausschusses.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen