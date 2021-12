Aichacher Energienutzungsplan mündet in konkrete Projekte

Plus Der Energienutzungsplan für die Stadt Aichach ist fertig. Beim Abschlussbericht im Stadtrat betont der Planer den praktischen Nutzen des Werks.

Fertig ist jetzt der Energienutzungsplan, den das Institut für Energietechnik GmbH (IfE) an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden für die Stadt Aichach erstellt hat. Dazu hatte es im Mai im Bauausschuss bereits einen Zwischenbericht gegeben. Ziel des Plans ist es, in Aichach Energiepotenziale möglichst effizient zu nutzen. Christoph Vögerl vom IfE präsentierte den Abschlussbericht vor dem Aichacher Stadtrat.