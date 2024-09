Am Aichacher Stadtplatz soll sozialer Wohnraum entstehen

In die ehemalige Sparkasse am Aichacher Stadtplatz ist im Erdgeschoss längst die Metzgerei Rupp eingezogen. In den Obergeschossen geht der Umbau weiter. Im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats lag jetzt ein Bauantrag für den Umbau des zweiten Obergeschosses und des Dachgeschosses zu insgesamt acht Wohnungen im sozialen Wohnungsbau vor. Dazu soll das Treppenhaus aufgestockt und ein Außenaufzug angebaut werden. Die geplante Erhöhung des Treppenhauses sah der Ausschuss allerdings kritisch und stimmte ihr nicht zu.

Claudia Bammer