B300-Baustelle bei Aichach ist früher als geplant fertig

Autofahrer dürfen sich freuen: Die Sperrung zwischen Aichach-Süd und Aichach-Ost ist drei Tage früher aufgehoben worden. Auch in Gundelsdorf läuft der Verkehr wieder.

Gute Nachrichten für Autofahrer: Sowohl die Baustelle auf der B300 bei Aichach als auch auf der Staatsstraße 2035 im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf sind früher als geplant fertig. Beide Sperrungen konnten laut Staatlichem Bauamt Augsburg am späten Mittwochnachmittag aufgehoben werden – und damit drei Tage früher als geplant.

Sperrung auf B300 bei Aichach ist aufgehoben

Die Vollsperrung auf der B300 zwischen Aichach-Süd (Klingen) und Aichach-Ost (Feuerwehrhaus) sorgte seit deren Beginn am 30. Mai teilweise für lange Staus in Aichach. Die Umleitungsstrecke führte in Fahrtrichtung Ingolstadt etwa über die Münchner Straße, Martinstraße und Freisinger Straße. In Richtung Dasing war etwa die Augsburger Straße betroffen.

Auf einer Länge von zwei Kilometern wurde die Deckschicht auf der B300 erneuert. Wie das Staatliche Bauamt Augsburg mitteilt, wurden etwa 25.000 Quadratmeter Asphaltdeckschicht erneuert und die Bankette angepasst sowie neue Markierungen angebracht. Die veranschlagten Kosten lagen bei rund 400.000 Euro. Geplant war die Fertigstellung bis Samstag, 10. Juni. Aufgrund von günstiger Witterung und einem reibungslosen Bauablauf konnte die Sperrung aber bereits vorzeitig am Mittwoch, 7. Juni, ab dem späten Nachmittag aufgehoben werden.

Sanierung der Gundelsdorfer Ortsdurchfahrt ebenfalls abgeschlossen

Ebenfalls gute Nachrichten für Autofahrer gab es aus dem Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf. Auch die dortigen Arbeiten an der Asphaltdecke konnten früher als geplant abgeschlossen werden. Zwischen Mitte und Ende Mai gab es zunächst eine halbseitige Sperre mit Ampelschaltung; während der Pfingstferien wurde die Ortsdurchfahrt dann voll gesperrt. Seit Mittwoch ist nun auch hier wieder freie Fahrt.

Sanierung Ortsdurchfahrt Gundelsdorf: Das Staatliche Bauamt Augsburg erneuerte die Asphaltschicht der Ortsdurchfahrt im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf. Foto: Inge von Wenczowski

Um die Gebrauchstauglichkeit der Strecke zu verbessern, wurde laut Staatlichem Bauamt aufgrund der geringen Tragfähigkeit des Untergrunds abschnittsweise ein Vollausbau durchgeführt. Auf den übrigen 400 Metern der Baustrecke wurde lediglich die Deckschicht erneuert. Durch die neue, ebene Fahrbahndecke soll die Lärmbelastung für die Anwohner sinken. Außerdem wurde an der Einmündung Ingstetter Straße ein Stoppschild montiert. "Damit wird der schlechten Einsehbarkeit der Kreuzung Rechnung getragen", teilt das Staatliche Bauamt dazu mit. (AZ, mit bac/nsi)

