Aichach

vor 31 Min.

Bayerns beste Konditorin Sandra Haberer backt beim Bundeswettbewerb

Foto: Leonard Will

Plus Die Aichacherin Sandra Haberer durfte ihre Backkünste nun auf Bundesebene unter Beweis stellen. Auch wenn nicht alles auf Anhieb glattlief, hatte sie Spaß dabei.

Von Roberta Cojocaru Artikel anhören Shape

Im November war es für Bayerns beste Konditorin, Sandra Haberer, endlich so weit: Nachdem sie sich zunächst beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks der Handwerkskammer für Schwaben und anschließend auch auf Landesebene in Bayern als beste Konditorin beweisen konnte, durfte die 19-Jährige sich nun beim Bundeswettbewerb in Koblenz mit den anderen Konditorinnen und Konditoren messen. Dabei hat sie sich gut geschlagen - auch wenn ein kleiner Unfall ihr kostbare Zeit raubte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen