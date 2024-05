Bei der Kunstnacht zeigt sich Aichach bunt und vielfältig

Nach einem verhaltenen Start wegen des Wetters füllt sich die Stadt immer mehr. Auch die Aichacher Kunstmeile wird in der Nacht der Kunst eröffnet.

Das Knattern der Motorsäge hallt über den Stadtplatz. Kinderlachen ist zu hören und immer wieder Musik. Menschen flanieren durch die Stadt, betrachten Kunstwerke, stehen in Grüppchen zusammen oder machen es sich auf einer Couch bequem. Bei der dritten Aichacher Kunstnacht am Freitag hat sogar der Wettergott ein Einsehen. Nach einem etwas feuchten Start bleibt es trocken.

Der Eichenhain hat sich in eine kreative Ecke verwandelt. Am Stand des Sumi Ink Clubs entsteht eine große Gemeinschaftszeichnung mit Tinte und Pinsel. Daneben werden mithilfe von Bildhauer Ifeanyi Christian Okolo Holzstücke zu kleinen Schweinchen verwandelt. Christina Harrer ist gerade dabei, mit dem Akkubohrer die Löcher für Nase und Augen zu bohren. Eigentlich wollte die Aichacherin mit ihren Töchtern Lena und Emilia ja einen Stand auf dem Flohmarkt aufbauen, hat sich wegen des feuchten Wetters dann aber dagegen entschieden.

Die Bunten zeigen in Aichach, wie Straßenkunst entsteht

Ein paar Meter weiter können Besucherinnen und Besucher zusehen, wie Straßenkunst entsteht. Vier Mitglieder des Augsburger Graffiti-Vereins Die Bunten malen den Schriftzug „Bunt“. Jeder von ihnen gestaltet einen eigenen Buchstaben. Für das Quartett, das sonst eher Wände bemalt, auch ein Novum. Weil Regen alles wegwaschen wird, hätten sie bis zuletzt überlegt, ob sie kommen sollen, erzählt Daniel Tröster, der Organisator der Aktion.

Die beiden Graffiti-Künstler des Vereins, die für die Kunstmeile die weiße Plane am Wasserspiel auf dem Oberen Stadtplatz bemalen wollen, haben ihre Aktion wegen des Wetters auf Samstag verschoben. Sie werden am Samstagnachmittag mehrere Stunden an ihrem farbigen Kunstwerk arbeiten, das dann bis zum 21. Juni dort hängen wird.

„WIR und IHR – und ICH“ heißt diese Arbeit von Maria Breuer, die auf dem Platz bei der Stadtpfarrkirche steht. Im Hintergrund sind einige der Grabbretter zu sehen, die die Firmlinge gestaltet haben. Foto: Gerlinde Drexler

In der Kunstnacht wird traditionell auch immer die Kunstmeile eröffnet. Rund 30 Kunstschaffende und Gruppen – darunter Kindergärten, Schulen und die Justizvollzugsanstalt – beteiligen sich heuer daran mit ihren Gemälden, Fotos, Objekten und Skulpturen, die sich in den Schaufenstern und im öffentlichen Raum zeigen. „Inszenierte Urbanität“ nennt Bürgermeister Klaus Habermann bei der Eröffnung die Möglichkeit, zeitgenössische Kunstformen im historischen Ambiente zu erleben. Auch die Stadtpfarrkirche und der kleine Platz unterhalb werden wieder zum Kunstraum. Rund um die Kirche finden sich auch einige der Glaubensbretter, die die Aichacher Firmlinge, ganz unabhängig von der Kunstmeile, im Rahmen der Firmvorbereitung gestaltet haben.

Bürgermeister Habermann ist stolz darauf, wie großartig sich das künstlerische und kulturelle Leben in der Stadt entwickelt hat. Die Kunstnacht, seine Lieblingsveranstaltung, wie der Bürgermeister verrät, ist dafür der beste Beweis. Habermann kommt ins Schwärmen über „unser kleines, feines und ungemein buntes Stadtfest mit Livemusik an verschiedenen Orten“ und zahlreichen Ausstellungen wie im Rathaus oder im Köglturm. Seine Empfehlung: „Tauchen wir gemeinsam ein und genießen es.“

„Die Nowak“ tritt in der Kunstnacht erstmals gemeinsam mit „Die Leute aus der Raucherpause“ auf. Foto: Gerlinde Drexler

Edith und Rony Hollstein aus Aichach haben den Bürgermeister beim Wort genommen. Das Ehepaar hat seinen Rundgang beim Pfälzer Weinfest begonnen, wo sie eine „entsprechende Unterlage geschaffen“ haben, wie sie lachend erzählen. Jetzt sitzen sie auf einer Couch, die die Stadt spontan vor dem Schmuckgeschäft Müller aufgestellt hat, um sich „mal kurz auszuruhen“. Was ihnen bei ihrem kurzen Rundgang besonders aufgefallen ist: „Es wird sehr viel Musik gemacht – gesellige Musik.“ Das sei eine sehr gemütliche Atmosphäre, stellen sie fest.

Da stört nicht mal das Knattern der Motorsäge, mit der Toni Schwarzmann auf dem Stadtplatz verschiedene Kunstwerke aus Holz aussägt. Während am Anfang noch gerätselt wird, was da entsteht, brandet dann Applaus auf, als er das fertige Stück – ein Schwein – hochhebt. „Sieht gut aus“, stellen die Besucher fest. Nur das Ringelschwänzchen fehlt. Schwarzmanns schlagfertige Antwort: „Das ist eine moderne Sau, die ist kupiert.“

Applaus gibt es für das Schwein, das Toni Schwarzbauer mit der Motorsäge gestaltet hat. Foto: Gerlinde Drexler

In der Nähe hat die elfjährige Frida Berchtenbreiter aus Aichach einen kleinen Tisch aufgebaut, auf dem sie ihre Zeichnungen verkauft. „Ich male einfach, was mir durch den Kopf geht“, erzählt sie und weiß auch schon, was sie beruflich einmal machen möchte: „Wenn ich groß bin, will ich Illustratorin werden.“ Ihre kleinen Kunstwerke werden in der Kunstnacht noch viele Menschen betrachten, denn nach einem verhaltenen Start füllt sich die Stadtmitte immer mehr.