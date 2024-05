Kunst, Musik und Mitmach-Aktionen bei der Aichacher Kunstnacht

Bei der dritten Aichacher Kunstnacht am Freitag wird der Stadtplatz zu Galerie und Konzertsaal. Erstmals gibt es einen Kunst- und Krempel-Flohmarkt.

Bunt, vielfältig und lebendig: So will sich die Stadt rund um das Rathaus zur Aichacher Kunstnacht am Freitag, 17. Mai, präsentieren. Bei der dritten Auflage gibt es etwas Neues: Jeder, der Lust hat, kann beim Kunst- und Krempel-Flohmarkt mitmachen. Ein musikalischer Höhepunkt ist Die Nowak aus Regensburg. Gemeinsam mit ihrer Band Die Leute aus der Raucherpause gibt die Liedermacherin ihr Debüt bei der Aichacher Kunstnacht.

Herzstück der Kunstnacht ist wie in den Vorjahren der Künstler- und Erlebnismarkt: An Kunsthandwerker-Ständen werden kleine Kunstwerke und Geschenke angeboten. Live-Aktionen und Mitmachangebote regen dazu an, selbst kreativ zu werden. Die Palette reicht von Motorsägen-Kunst über Trommeln, Schnitzen für Kinder, Live-Graffiti, Klötzchen-Baustelle, Straßenmalerei und einen Sumi-Ink-Club, der mit schwarzer Tinte arbeitet, bis zu Kinderschminken, Aichi-Verzieren, Sandbildermalen und Mosaik.

Ausstellungen und eine Soiree in Aichach

Auch Ausstellungen können im Rahmen der Kunstnacht besucht werden: Die Galerie Schiele zeigt Arbeiten der Landsberger Künstlerin Monika Lehmann. Im Rathaus gibt’s junge Kunst von Schülerinnen und Schülern der Aichacher Realschule zu sehen und im Köglturm zeigt Nicole Mahrenholtz neue Arbeiten unter dem Titel "Scapes". Das Theater Weiss zeigt dort die eigens zur Ausstellung konzipierte 30-minütige Soiree "Spaziergang durch musikalische Landschaften". Beginn ist jeweils um 19, 20 und 21 Uhr.

Ein musikalischer Höhepunkt bei der Aichacher Kunstnacht 2024: Die Liedermacherin Die Nowak und die Leute aus der Raucherpause. Foto: Rebecca Schwarzmeier

Musik spielt eine zentrale Rolle bei der Kunstnacht: Um 20 Uhr sind auf der Bühne am Stadtplatz, Ecke Tandlmarkt von Die Nowak & die Leute aus der Raucherpause aus Regensburg skurril-poetische Lieder zu hören. Irische Klänge servieren auf der Bühne die Matching Ties. Dort tritt auch das Duo TubAkkord auf, das der Solotubist der Augsburger Philharmoniker, Fabian Heichele, und der Akkordeon-Virtuose Konstantin Ischenko bilden.

Hawaiianische Klänge und Sound von "Ybbs"

Hawaiianisch-swingend geben sich die Bayern Hawaiians vor der Spitalkirche. Das Straßenklavier am Maibelisk beim Rathaus ist eine weitere wichtige Zutat der Aichacher Kunstnacht. Dieses Mal zaubert Arnold Fritscher an den Tasten und bringt Überraschungsgäste mit.

Bastian Zeiselmair zeigt im zwischengenutzten Laden in der Werlbergerstraße 25 wieder eine Auswahl seiner vielfältigen Sound-, Film- und Designarbeiten. Ab 21 Uhr kann man einen von Zeiselmairs raren Live-Auftritten erleben: unter dem Künstlernamen "Ybbs" präsentiert er Pop- und Hip-Hop-Songs. Anschließend wird das DJ-Kollektiv Siyah aus Aichach den Abend mit einer Party abrunden, bei der kostenlose Getränke angeboten werden, solange der Vorrat reicht.

Hawaiianisch-swingende Töne gibt es von den Bayern Hawaiians bei der Spitalkirche zu hören. Foto: Klaus Buettermann

Neu bei der Kunstnacht ist der für alle offene Kunst- und Krempel-Flohmarkt am Unteren Stadtplatz. Beginn ist mit Eröffnung der Kunstmeile, also um 17 Uhr. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, kostenfrei mitzumachen. Tische oder Stände werden selbst mitgebracht. Wer mitmachen will, sollte sich mit Angabe des ungefähren Platzbedarfs anmelden unter Telefon 08251/902-0 oder E-Mail an stadtinfo@aichach.de.

Außer Kunst gibt es wieder viele gastronomische Angebote für jeden Geschmack – von Kaffee-Ape bis Cocktailbar und regionalem Weißwein, von Köfte bis Waffeln und Crêpes.

Aichacher Kunstmeile

Die Kunstnacht ist immer auch Auftakt zur Aichacher Kunstmeile. Weit über 30 Kunstschaffende aus dem Wittelsbacher Land zeigen von Freitag bis 21. Juni Bilder, Skulpturen, Fotos und Installationen im öffentlichen Raum, in Schaufenstern und Innenräumen. Auch die Stadtpfarrkirche beherbergt wieder Kunst, dort zeigt Maria Breuer ihre Arbeit "Vom Himmel gefallen".

Bei der Aichacher Kunstnacht 2024: Livepainting mit dem Augsburger Künstler Besok. Foto: Markus Hinger

Zur Eröffnung der Kunstmeile machen zahlreiche Geschäfte bis in die Abendstunden hinein besondere Angebote – so gibt es eine Schnellzeichnerin (Mode Burkhardt und Sandra Womenswear), ein Rabatt-Glücksrad bei Optik Reinthaler und bei Schmuck Müller kann man dem Singer-Songwriter Travel lauschen. Beim Lieblingsteil ist eine Tattoo-Künstlerin vor Ort, Sekt zur Vernissage bieten Galerie Schiele, Schuhprofi und Schuh Winkler an.

Pfälzer Weinfest startet ebenfalls am 17. Mai





Auch das Pfälzer Weinfest ist eine Institution am Pfingstwochenende. Seit über 30 Jahren laden die Nußdorfer Winzer von Freitagabend bis Pfingstmontag auf dem Schlossplatz zum weinselig-gemütlichen Beisammensein ein. Am Freitag ist Beginn um 18 Uhr, von Samstag bis Montag ist ab 11 Uhr geöffnet.