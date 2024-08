Beim Patroziniumsfest die Kirche erleben

Ein besonderes Kirchenerlebnis bekamen die über 500 Mitfeiernden in der Aichacher Stadtpfarrkirche am Patroziniumsfest. Neupriester Richard Reißner, der viele Jahre als Diakon in Aichach wirkte, feierte dort zum ersten Mal die Heilige Messe. Auf dem Danhauserplatz und im Pfarrhausgarten gab es Essen und Trinken zu familienfreundlichen Preisen, ein Kinderprogramm sowie musikalische Highlights. Neben den Swing-Dreams trat Rosa Wonneberg mit ihrem Onkel Flo Laske auf. Rosa brachte es bei dee Castingshow „Voice of Germany“ im Fernsehen bis zu den Battles. „Ein wunderbares Pfarrfest“, freute sich Stadtpfarrer Herbert Gugler und dankte allen, die mitgewirkt haben.

Der Danhauserplatz vor der Pfarrkirche wurde zum Open Air Biergarten. Foto: Herbert Gugler