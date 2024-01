Aichach

vor 17 Min.

Für Tom & Flo wird 2024 ein ganz besonderes Jahr

Plus Die Aichacher Musiker Tom & Flo haben in diesem Jahr einiges vor: Sie feiern ihr 20. Jubiläum, spielen im Circus Krone und veröffentlichen ihr erstes Album neu.

Von Manfred Zeiselmair Artikel anhören Shape

Ein Kontrabass, eine Gitarre und zwei gefühlvoll harmonierende Stimmen – mehr benötigen Tom & Flo nicht, um den Sound der 60er-Jahre in neuem Gewand aufleben zu lassen. Seit 20 Jahren sind die beiden Ausnahmemusiker aus Aichach gemeinsam – und vor allen Dingen sehr erfolgreich – unterwegs. Hierzulande kennt sie nahezu jeder. Schließlich haben es die ehemaligen Straßenmusiker geschafft, sich bis in den geschichtsträchtigen Münchner Circus-Krone-Bau hochzuspielen. Das war im Oktober 2014 und jährt sich heuer somit zum zehnten Mal.

20 Jahre gemeinsam auf der Bühne, vor zehn Jahren zum ersten Mal im Circus Krone! Die beiden Freunde beschlossen: Das muss gefeiert werden. Und so wollen sie es im Jubiläumsjahr 2024 noch einmal wissen – und wagen einen zweiten Anlauf. Noch einmal Circus Krone, noch einmal ein Konzert in einer legendären Arena – einer Arena, in der schon Weltstars wie die Rolling Stones oder die Beatles unvergessene Konzerte gegeben haben. Am 13. Oktober 2024 ist es so weit. Wir haben mit den beiden über ihre gemeinsamen Jahre und das bevorstehende Konzert gesprochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen