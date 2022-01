Aichach

vor 18 Min.

Dank Geburtshaus: Es gibt wieder mehr Aichacher Babys

So sieht einer der beiden Gebärräume im Aichacher Geburtshaus aus. Die neue Einrichtung im alten Kreiskrankenhaus Aichach ist Ursache dafür, dass die Zahl der Geburten in Aichach gestiegen ist.

Plus Im vergangenen Jahr werden 22 Mädchen und Buben in Aichach geboren. Zwei Jungen tragen einen gleichen Namen. Und wie entwickeln sich die Sterbefälle?

Von Carmen Jung

In Aichach geborene Babys: Davon hat es zuletzt wenige gegeben, nachdem 2018 die Geburtshilfestation am Aichacher Krankenhaus geschlossen worden war. Mit der Eröffnung des Aichacher Geburtshauses im August hat sich das ein wenig geändert. In Aichach werden wieder mehr Kinder geboren. So erblickten in der Paarstadt im vergangenen Jahr doppelt so viele Kinder das Licht der Welt als 2020. Interessant: Nur zwei von ihnen tragen einen gleichen Namen.

