Im Aichacher Geburtshaus ist alles bereit für die ersten Babys

Plus Im neuen Geburtshaus in Aichach sind kurz nach der Eröffnung schon fünf Kinder zur Welt gekommen. Neugierige können sich die Räume beim Tag der offenen Tür anschauen.

Noch fehlen an den Wänden ein paar Bilder und weitere einladende Kleinigkeiten bei der Einrichtung, damit sich die Besucher fast wie zu Hause im eigenen Wohnzimmer fühlen. Doch die Hebammen des neuen Aichacher Geburtshauses hatten schlichtweg keine Zeit mehr, sich um diese Feinheiten zu kümmern, da die ersten Babys bereits Mitte August auf die Welt drängten. Statt am 1. September wurde das Geburtshaus im zweiten Stock des alten Aichacher Krankenhauses schon rund zwei Wochen früher eröffnet. Fünf Kinder wurden dort bereits geboren.