Die Faschingssaison steht an: Zell ohne See feiert auf dem Chrysanthemenball

Wenn in Kürze wieder die fünfte Jahreszeit beginnt, gibt es für die Narren aus dem Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell gleich mehrere Gründe zur Freude: Neben dem 50. Geburtstag der Zeller Narrensitzung soll in der kommenden Saison auch das Schnapszahl-Jubiläum „66 Jahre Faschingsgesellschaft Zell ohne See“ gefeiert werden. Umso passender, dass wegen des späten Osterfestes im kommenden Jahr der Fasching besonders lange dauern wird.

„Wir freuen uns alle auf das doppelte Jubiläum und einen ganz besonderen XXL-Fasching“, sagt Zells Faschingspräsident Norbert Bachmann. Der Startschuss zur fünften Jahreszeit fällt in Griesbeckerzell wie gewohnt beim traditionellen Chrysanthemenball. Dieser wird in diesem Jahr am Samstag, 16. November, um 20 Uhr in der Zeller Faschingshalle am Hang 18a stattfinden. Dann werden die Garden von Zell ohne See und das derzeit noch streng geheime Prinzenpaar der Öffentlichkeit präsentiert. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Band „Soundtrain“.

Wer den Auftakt der Jubiläumssaison in Griesbeckerzell hautnah miterleben möchte, sollte bereits am kommenden Wochenende zum Telefon greifen. Am Samstag, 9. November, können zwischen 14 und 16 Uhr Karten für den Chrysanthemenball unter der Nummer 08251/889630 reserviert werden. Bezahlt werden die reservierten Karten an der Abendkasse des Balls, der Eintritt kostet zehn Euro.

Fasching 2024/2025: Zell ohne See startet in die „fünfte Jahreszeit“

Doch auch die Planungen für die restliche Jubiläumssaison laufen bei Zell ohne See bereits auf Hochtouren. Neben den Narrensitzungen sollen im kommenden Jahr wieder alle gewohnten Faschingsbälle und natürlich der große Umzug am Faschingssonntag stattfinden. Faschingspräsident Bachmann sagt: „Damit zum 50. Geburtstag möglichst viele Besucher die stets ausverkaufte Narrensitzung miterleben können, wird es im kommenden Jahr sieben statt der sonst üblichen sechs Abendveranstaltungen geben.“

Diese finden am 25. und 31. Januar sowie am 1., 7., 8., 14. und 15. Februar jeweils um 19.30 Uhr in der Faschingshalle in Griesbeckerzell statt. Dort findet bereits am Samstag, 14. Dezember, ab 14 Uhr der Kartenvorverkauf statt, der Eintritt beträgt 20 Euro. An diesem Tag können Faschingsbegeisterte zudem für jeweils zehn Euro bereits Tickets für den Inthronisationsball am 4. Januar um 20 Uhr sowie für den Burschn- und Derndlball am 18. Januar um 20 Uhr kaufen. Telefonbestellungen sind nicht möglich.

Der Kartenvorverkauf für die Kinderbälle am 11. (Windelrocker-Kinderball mit DJ) und 12. Januar (Kinderball mit DJ) um 14 Uhr startet am 6. Januar ab 14 Uhr. Am 22. Februar läutet Zell ohne See dann den Saisonendspurt ein: Ab 14 Uhr ist der Kartenvorverkauf für das bunte Faschingstreiben eröffnet, das am Donnerstag, 27. Februar, um 19.30 Uhr stattfindet. Der große Höhepunkt folgt dann am Sonntag darauf: Am 2. März setzt sich um 14 Uhr der Zeller Gaudiwurm für den großen Faschingsumzug in Bewegung. Das endgültige Ende der Faschingssaison feiert die Faschingsgesellschaft Zell ohne See dann mit dem Kesselfleischessen am 3. März um 11.30 Uhr und der Kehrausparty am 4. März um 19.30 Uhr. (pas)