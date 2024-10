„Schichtwechsel“: Mitarbeiter der Ulrichswerkstätten Aichach schnuppert in Baumarkt

Oliver Klemm hat ein breites Grinsen im Gesicht. Dem 21-Jährigen macht sein Tag im Obi-Markt im Aichacher Stadtteil Ecknach sichtlich Spaß. Für gewöhnlich arbeitet der Aichacher in der Metallverarbeitung der Ulrichswerkstätten in Aichach (UWA). Das Projekt „Schichtwechsel“, welches die Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e. V. ins Leben gerufen hat, machte es ihm möglich, einen Tag im Baumarkt zu arbeiten. Umgekehrt wird ein Mitarbeiter des Baumarkts für einen Tag in den UWA mitarbeiten. Was es mit „Schichtwechsel“ auf sich hat und wie Klemm sein Schnuppertag gefallen hat.

