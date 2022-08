Aichach

Ein Jahr Geburtshaus: Immer mehr Frauen wollen eine außerklinische Geburt

Plus Seit einem Jahr gibt es das Geburtshaus in Aichach. 78 Kinder sind in der Zeit auf die Welt gekommen. Das Potenzial ist aber noch viel größer.

Von Marina Wagenpfeil

Erschöpft und glücklich - so fühlt sich Pia Petrovic, wenn man sie nach dem vergangenen Jahr fragt. Dabei geht es nicht etwa um die Geburt eines Kindes, sondern um das Geburtshaus, in dem am 20. August 2021 das erste Kind auf die Welt gekommen ist. Gemeinsam mit weiteren Hebammen hat sich Petrovic nach der Schließung der Geburtenstation im Aichacher Krankenhaus dafür eingesetzt, dass weiterhin Kinder in Aichach zur Welt kommen können, wenn nicht im Krankenhaus, dann eben außerklinisch. Inzwischen ist im Geburtshaus eine Ruheoase für Familien entstanden, die mit den Routinen und Abläufen in einem Krankenhaus nur wenig zu tun hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

