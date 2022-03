Aichach

vor 46 Min.

Endlich wieder Kaffee, Kuchen und Brotzeit am Aichacher Grubethaus

Plus Nach zwei Jahren Corona-Pandemie war am Wochenende im Grubethaus in Aichach endlich wieder Betrieb - das klappt nur dank der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer.

Von Manfred Zeiselmair

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist eine der beliebtesten Ausflugsgaststätten der Region endlich zurück: Am Wochenende war das Grubethaus in Aichach zum ersten Mal wieder geöffnet. Fast auf den Tag genau zwei Jahre ist es her, dass der erste Corona-Lockdown die Grubetfreunde zur Schließung ihres eigenbewirteten Vereinshauses zwang. Warum die Wiedereröffnung so lange gedauert habe, erklärt Grubetfreunde-Chef Thomas Kugler: "Vor allen Dingen aus Verantwortung gegenüber unseren ehrenamtlichen Hüttendiensten." Der 52-Jährige hat nach dem altersbedingten Rücktritt des langjährigen Vorstands Erich Hoffmann im vergangenen Jahr eine verjüngte Vereinsmannschaft um sich geschart. Mit ihnen gibt es nun den Neustart.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .