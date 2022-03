Ab dem nächsten Wochenende ist das Vereinshaus der Grubetfreunde beim Aichacher Stadtteil Algertshausen geöffnet. Zum Start wird für Ukraine-Flüchtlinge gesammelt.

Das Grubethaus am Aichacher Walderlebnispfad öffnet wieder: Ab dem Wochenende Samstag und Sonntag, 19. und 20. März, können Besucherinnen und Besucher dort wieder einkehren.

Über zwei Jahre hat die Zwangspause für das Vereinshaus der Grubetfreunde zwischen den Aichacher Stadtteilen Algertshausen und Unterschneitbach durch die Corona-Pandemie gedauert. Wie der neugewählte Vorsitzende der Grubetfreunde, Thomas Kugler, erzählt, hat die Zwangspause ein sehr großes Loch in der Vereinskasse hinterlassen. Jetzt haben sich die vielen ehrenamtlichen Mitglieder zusammengetan und einen Hüttendienstplan erstellt, damit sie den Mitgliedern und Gästen bei einem kleinen Wanderpäuschen Kaffee und Kuchen, kleine Brotzeiten und ein warmes Essen anbieten können.

Geöffnet ist das Grubethaus am Samstag und Sonntag

Geöffnet hat das Grubethaus am Samstag und Sonntag außer in den Ferien. Für die Besucher gilt die 3G-Regel. Zudem wollen die Grubetfreunde bei der Wiedereröffnung für die Ukraine-Flüchtlinge sammeln. Thomas Kugler bittet darum, keine Sachspenden zu bringen, sondern Geld zu spenden. Damit könne vor Ort am besten geholfen werden. (ak)